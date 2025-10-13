Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρώτη παράδοση βιοκαυσίμου με πλωτό μέσο σε πλοίο στον Πειραιά

Για πρώτη φορά ναυτιλιακά καύσιμα με βιοκαύσιμο μέσω μπάριζας στο πλοίο "XIN LIAN YUN GANG" στον Πειραιά, με το προϊόν να παράγεται σε συνεργασία με τη Verd

Πλοίο COSCO Shipping

Μετά την πρώτη παράδοση βιοκαυσίμου που είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα σε κρουαζιερόπλοιο στο Λιμάνι του Λαυρίου, η Coral Marine, εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, προχώρησε στην πρώτη παράδοση ναυτιλιακών καυσίμων με βιοκαύσιμο με πλωτό μέσο (μπάριζα).

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο πλοίο μεταφοράς container "XIN LIAN YUN GANG" στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά διαχείρισης COSCO.

Το τελικό προϊόν αποτελεί μίγμα ναυτιλιακού πετρελαίου από το διυλιστήριο της Motor Oil με βιοκαύσιμο νέας γενιάς το οποίο παράγεται στην Ελλάδα στο εργοστάσιο της εταιρείας Verd επίσης θυγατρική του Ομίλου Motor Oil.

Το συγκεκριμένο καύσιμο ναυτιλίας πετυχαίνει κατά περίπου 21% μείωση στις εκπομπές CO2 που παράγονται από το πλοίο σε σχέση με τα συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα,συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσπάθεια του Κλάδου της Ναυτιλίας για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Motor Oil Λιμάνι Πειραιά Πλοία Πράσινη Ενέργεια Ναυτιλία καινοτομία ενέργεια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark