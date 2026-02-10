Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων & Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ) για την τριετία 2026-2029, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Φεβρουαρίου 2026.

Πρόεδρος εξελέγη ο Νικόλαος Μαυρίκος, Α' Αντιπρόεδρος ο Χριστόφορος Παπαχάστας και Β' Αντιπρόεδρος ο Μιχαλάκης Νομικός. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Δεγρέας, ενώ Ταμίας εξελέγη η Μαρία Περπεροπούλου-Ρέπουσκου.

Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι Ευάγγελος Γεωργούλης, Εμμανουήλ Καφούρος, Κόμησα-Νίκη Πανούσου-Κωνσταντέλου και Μερκούριος Πανουτσόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.