Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων & Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ) για την τριετία 2026-2029, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Φεβρουαρίου 2026.
Πρόεδρος εξελέγη ο Νικόλαος Μαυρίκος, Α' Αντιπρόεδρος ο Χριστόφορος Παπαχάστας και Β' Αντιπρόεδρος ο Μιχαλάκης Νομικός. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Δεγρέας, ενώ Ταμίας εξελέγη η Μαρία Περπεροπούλου-Ρέπουσκου.
Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι Ευάγγελος Γεωργούλης, Εμμανουήλ Καφούρος, Κόμησα-Νίκη Πανούσου-Κωνσταντέλου και Μερκούριος Πανουτσόπουλος.
- 138 νέα οχήματα στο Λιμενικό – Κικίλιας: «Συνεχίζουμε την ενίσχυση των μέσων για την ασφάλεια της πατρίδας μας»
- Bloomberg: Επιφυλάξεις από Ελλάδα και Μάλτα για το μπλόκο στις ναυτιλιακές υπηρεσίες για το ρωσικό πετρέλαιο
- Συναγερμός στον Περσικό: Οι ΗΠΑ συνιστούν στα πλοία να μείνουν μακριά από το Ιράν
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.