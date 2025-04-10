Λασκαρίδης: Οι αναταράξεις στον χώρο της ναυτιλίας από τους δασμούς Τραμπ δεν θα είναι γενικευμένες

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ναυτιλιακός τομέας στον απόηχο των διεθνών εξελίξεων αναφέρθηκε ο Πάνος Λασκαρίδης, CEO της Lavinia Corporation & Laskaridis Shipping Company Ltd, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Σχολιάζοντας τη νέα δασμολογική πολιτική του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Λασκαρίδης είπε ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και ότι εξελίσσεται με απρόβλεπτο τρόπο. Ωστόσο, είπε πως πιστεύει ότι οι αναταράξεις από τους δασμούς Τραμπ στον χώρο της ναυτιλίας δεν θα είναι γενικευμένες. «Θα υπάρξουν μεμονωμένες αναταράξεις σε συγκεκριμένους τύπους πλοίων», είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ότι θεωρεί πολύ μεγαλύτερη απειλή από τους δασμούς την απειλή των ΗΠΑ για την επιβολή τελών στη ναυτιλία. Τα τέλη αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Απριλίου και θα εφαρμοστούν (μετά από μία περίοδο 100 ημερών διαβούλευσης) τον Νοέμβριο του 2025. Ξεχώρισε όμως από αυτήν την απειλή την ελληνική ναυτιλία, καθώς πιστεύει ότι τα τέλη αυτά θα μπορέσουν να μεταφερθούν και να γίνουν υποχρέωση των ναυλωτών των ελληνόκτητων πλοίων.

Σε ερώτηση για τον χρόνο αντίδρασης της Ευρώπης στον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ, ο κ. Λασκαρίδης σημείωσε ότι «η Ευρώπη είναι ένας γίγαντας με πήλινα πόδια» που δεν έχει γεωπολιτική, αμυντική και ναυτιλιακή στρατηγική. «Η Ευρώπη δεν έχει βοηθήσει τη ναυτιλία της συνολικά. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας παραμένει μία πρόκληση», ανέφερε.

Στο θέμα της απανθρακοποίησης του ναυτιλιακού κλάδου, απάντησε λέγοντας ότι υπάρχουν δύο θεμελιώδη ερωτήματα που μένουν ακόμη αναπάντητα: Πρώτον, ποιο καύσιμο θα αντικαταστήσει το πετρέλαιο και δεύτερον, πόσο εύκολα θα είναι διαθέσιμο στα λιμάνια όλου του κόσμου. «Αυτά τα ερωτήματα θέλουν χρόνια για να απαντηθούν και κακώς κάποιοι λομπίστες έβαλαν στη συζήτηση της απανθρακοποίησης τη ναυτιλία. Στη Συμφωνία του Παρισιού ο κλάδος της ναυτιλίας είχε εξαιρεθεί, καθώς θεωρήθηκε η ρύπανση που προκαλεί διεθνώς ανάξια σημασίας», συμπλήρωσε.

Συζητώντας για τις προκλήσεις της ελληνικής ναυτιλίας, είπε ότι η Ελλάδα παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλοιοκτητικά κέντρα, παραμένει χαμηλά στην κατάταξη (θέση 9 ή 10) ως ναυτιλιακό κέντρο, κυρίως λόγο της έλλειψης κουλτούρας και σωστής στρατηγικής του κλάδου να προβληθεί σωστά. «Η επίδραση του κλάδου είναι μικρή σε σχέση και με το μέγεθος και τις δυνατότητές του», εξήγησε και συμπλήρωσε ότι «άλλες χώρες, όπως η Δανία, η Ολλανδία και η Γερμανία, με πολύ μικρότερους στόλους έχουν καλύτερο lobbying και μεγαλύτερη επιδραστικότητα διεθνώς».

Σημείωσε ότι οι «νέοι δεν προτιμούν τη θάλασσα», παρά το γεγονός ότι αν ασχοληθούν με τη ναυτιλία θα έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς είναι ένας πολύ σημαντικός και ανταγωνιστικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας και ότι αυτό θα έχει και ως συνέπεια σε λίγα χρόνια τα ελληνικά πλοία να μην έχουν εγχώρια πληρώματα.

