Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει αλλαγές στα λιμενικά τέλη για τα κινεζικά πλοία

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει τη μείωση των τελών που σκέφτεται να επιβάλει στα πλοία που συνδέονται με την Κίνα και δένουν σε αμερικανικά λιμάνια -ένα σχέδιο που προκάλεσε «φουρτούνες» στη διεθνή ναυτιλία-, μετά τη σωρεία αντιδράσεων και από αμερικανικές επιχειρήσεις που προειδοποίησαν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποδειχθεί οικονομικά καταστροφική, σύμφωνα με έξι πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Μεταξύ των αλλαγών που εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ είναι η αναβολή εφαρμογής των συγκεκριμένων τελών και ένας νέος τρόπος καθορισμού τους, ώστε να μειωθεί το συνολικό κόστος πρόσδεσης των κινεζικών πλοίων στα αμερικανικά λιμάνια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Ο Λευκός Οίκος και το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR), που συμμετείχε στη σύνταξη της πρότασης για την επιβολή τελών σε πλοία που ανήκουν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε κινεζικά συμφέροντα, δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Εν τω μεταξύ, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ, σε ακρόασή του στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας την Τρίτη, δήλωσε ότι δεν θα εφαρμοστούν όλα τα τέλη, ύψους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, που προτείνει το Γραφείο να επιβληθούν στα πλοία κινεζικής κατασκευής που ελλιμενίζονται σε αμερικανικά λιμάνια, προσθέτοντας επιπλέον ότι ενδεχομένως να μην είναι σωρευτικά.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, τα προτεινόμενα τέλη θα μπορούσαν να ξεπεράσουν σε ύψος τα 3 εκατ. δολάρια ανά λιμάνι.

Η πρόταση για την επιβολή τελών στα πλοία που ναυπηγούνται ή συνδέονται με την Κίνα συνήφθη μετά την ολοκλήρωση έρευνας που πραγματοποίησε το USTR για τον ναυτιλιακό τομέα και τα αναπτυξιακά σχέδια της Κίνας, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι τα τέλη θα περιορίσουν την αυξανόμενη εμπορική και στρατιωτική κυριαρχία της Κίνας στην ανοιχτή θάλασσα και θα ενισχύσουν την αμερικανική ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ωστόσο, εκπρόσωποι πολλών κλάδων, από τον πετρελαϊκό μέχρι τον γεωργικό τομέα, υποστήριξαν κατά τη διάρκεια δημόσιων ακροάσεων τον περασμένο μήνα ότι η πρόταση για τα τέλη θα μπορούσε να καταστήσει αδύνατη τη διάθεση μια ευρείας γκάμας προϊόντων στην αγορά, λόγω της ηγετικής θέσης που κατέχουν τα κινεζικών συμφερόντων πλοία στον παγκόσμιο ναυτιλιακό στόλο αλλά και του χρόνου που θα χρειαστεί για την αντικατάστασή τους.

Η κυβέρνηση φέρεται επίσης να εξετάζει αλλαγές στο ύψος των τελών προκειμένου να τα καταστήσει λιγότερο επαχθή και να μειώσει τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις έξι πηγές που επικαλείται το Reuters.

Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει την επιβολή ενός τέλους που θα προσαρμόζεται με βάση τον αριθμό των κινεζικών πλοίων που περιλαμβάνει ο στόλος μιας εταιρείας, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα τέλη θα είναι χαμηλότερα για τις εταιρείες με διαθέτουν λιγότερα πλοία τα οποία ναυπηγήθηκαν στην Κίνα.

Μια άλλη επιλογή που εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ είναι επίσης η χρέωση με βάση τη χωρητικότητα των πλοίων και όχι ένα πάγιο τέλος, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει το κόστος για τους πλοιοκτήτες με μικρότερου μεγέθους πλοία που ασχολούνται με εξειδικευμένες μεταφορές, όπως σιτηρών ή άλλων εμπορευμάτων.

Όπως τόνισαν οι πηγές του Reuters, το USTR εκπόνησε την πρόταση για την επιβολή τελών έχοντας κατά νου τα μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που διακινούν εμπορεύματα λιανικής, προσθέτοντας ότι δεν είχε εξεταστεί πλήρως ο αντίκτυπος στις ροές εμπορευμάτων.

«Οι τομείς που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και οι μεταφορές αυτοκινήτων, δεδομένης της ενοποιημένης φύσης τους και του υψηλού ποσοστού καταβλητέων τελών βάσει του προτεινόμενου πλαισίου», ανέφερε ο αναλυτής της Jefferies, Όμαρ Νόκτα, σε σημείωμά του της 2ας Απριλίου.

«Ωστόσο, όλοι οι ναυτιλιακοί τομείς θα επηρεαστούν, δεδομένων των προβλημάτων που είναι πιθανόν να καταγραφούν καθώς οι διαχειρίστριες εταιρείες θα αλλάξουν τις δρομολογήσεις των πλοίων τους προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους στα τέλη των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

