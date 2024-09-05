Maersk: Οι επιπτώσεις από την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα συνεχίζουν να εντείνονται

Η ναυτιλιακή Maersk ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο αντίκτυπος στη ναυτιλία και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού από την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα συνεχίζει να εντείνεται.

Παρά την επιχείρηση για την προστασία του εμπορικού στόλου από τις επιθέσεις των Χούθι, και τις συμμαχικές επιθέσεις σε θέσεις της οργάνωσης στην Υεμένη, τα προβλήματα εντείνονται, με συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Η Maersk, όπως και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, από τον περασμένο Δεκέμβριο έχει αλλάξει ρότα στα πλοία της τα οποία περνάνε από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, ώστε να αποφύγει τις επιθέσεις των Χούθι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κάθε ταξίδι να έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, ωθώντας υψηλότερα τις τιμές των ναύλων.

Πηγή: skai.gr

