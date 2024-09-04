Νέα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των ελληνικών λιμανιών ανακοίνωσε μέσω δελτίο Τύπου το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Διαβάστε την ενημέρωση από το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

Η ασφάλεια λιμένων και επιβατών είναι αδιαπραγμάτευτη και πρώτη προτεραιότητα για τον Πρωθυπουργό προσωπικά, την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Από το 2019 τα θέματα της ασφάλειας των λιμένων και των επιβατών είναι πρώτη προτεραιότητα για τον Πρωθυπουργό προσωπικά, για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την Κυβέρνηση συνολικά. Είναι θέματα αδιαπραγμάτευτα στα οποία δεν χωρούν εκπτώσεις. Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, μέσω ενός ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού, στόχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα των νησιών με ασφαλείς λιμενικές εγκαταστάσεις.

Οι προσπάθειες αυτές εντάθηκαν ακόμη περισσότερο μετά την τραγική απώλεια του άτυχου Αντώνη, που ακριβώς πριν έναν χρόνο έχασε τόσο άδικα τη ζωή του.

Συγκεκριμένα:

Στις 24 Ιανουαρίου 2024 δόθηκε εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη, προς τους φορείς διαχείρισης λιμένων για την τήρηση των παρακάτω:

Επαρκή φωτισμό στα σημεία πρόσδεσης των πλοίων

Προμήθεια εξοπλισμού πρώτων βοηθειών

Προμήθεια φωλέων σωσιβίων στις προβλήτες διακίνησης επιβατών

Τοποθέτηση καμερών μπροστά στις ράμπες ελλιμενισμού

Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για την αποφυγή πτώσης επιβατών στη θάλασσα

Διαμόρφωση διαδρόμων πεζών για ασφαλή διαχωρισμό πεζών-οχημάτων

Σημασμένοι χώροι στάθμευσης ΑΜΕΑ πλησίον των χώρων φόρτωσης

Φωτιζόμενες σκάλες στα κρηπιδώματα

Χρήση κώνων κυκλοφορίας για ρύθμιση επιβατικής ροής

Σήμανση πιθανών κινδύνων για ασφαλή κίνηση πεζών και οχημάτων

Απομάκρυνση όλων των εμποδίων από τους διαδρόμους πρόσβασης πεζών και οχημάτων

Συγκρότηση επιτροπής με σκοπό τη διόρθωση τυχών ελλείψεων.

Για τους εργαζόμενους στα λιμάνια:

Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών

Εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

Υποχρεωτική χρήση εξοπλισμού ασφαλείας

Για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες:

Τοποθέτηση κυκλικών σωσιβίων εκατέρωθεν του καταπέλτη

Εφοδιασμός πληρωμάτων με προστατευτικό εξοπλισμό

Επιβίβαση-αποβίβαση των επιβατών απαρέγκλιτα από τον καταπέλτη των επιβατών

Παροχή πληροφοριών στους επιβάτες

Μέριμνα για άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα

Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑΜΕΑ.

Επίσης, δόθηκε η εντολή να προγραμματίζονται τουλάχιστον δύο ασκήσεις προσομοίωσης κινδύνου ατυχήματος σε ρεαλιστικές συνθήκες ετησίως. Η πλειονότητα των φορέων αλλά και των ακτοπλοϊκών εταιρειών, με βάση τους ελέγχους των λιμενικών, έχει προσαρμοστεί ή έχει ήδη κινήσει διαδικασίες συμμόρφωσης με τα ανωτέρω ζητούμενα.

Ειδικά για το λιμάνι του Πειραιά και τον ΟΛΠ, η υλοποίηση των έργων έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό.

Ιδιαίτερα:

Έχει βελτιωθεί σημαντικά ο φωτισμός του λιμένα σε όλα τα σημεία πρόσδεσης των πλοίων

Εξασφαλίστηκε η συνδρομή ασθενοφόρου οχήματος του ΟΛΠ

Έχουν τοποθετηθεί φωλιές σωσιβίων σε σημεία του λιμένα ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας

Έχουν ανακατασκευαστεί οι φωτιζόμενες σκάλες στα κρηπιδώματα και βαφτεί με φωσφορούχα χρώματα

Τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα, κώνοι κυκλοφορίας και σταθερές περιφράξεις

Έχουν οριστεί ξεχωριστοί χώροι προσωρινής στάθμευσης ΙΧ για ΑΜΕΑ πλησίον των σημείων φόρτωσης των πλοίων και υπάρχει αυξημένη μέριμνα για την επιβίβαση και αποβίβαση τους

Υπάρχει πλήρης αποκατάσταση της σήμανσης για αποτροπή κινδύνου καθώς και απομάκρυνση όλων των εμποδίων από τις εισόδους και τους διαδρόμους πρόσβασης πεζών και οχημάτων

Έχουν γίνει σεμινάρια πρώτων βοηθειών και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ για τους εργαζόμενους του ΟΛΠ και για τους λιμενικούς

Έχουν τοποθετηθεί κυκλικά σωσίβια εκατέρωθεν του καταπέλτη των πλοίων

Έχουν εκτελεστεί ασκήσεις προσομοίωσης κινδύνου ατυχήματος

Έχουν τοποθετηθεί περισσότερες κάμερες για έλεγχο της κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

