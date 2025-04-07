Την πρώτη παράδοση ναυτιλιακών καυσίμων με βιοκαύσιμα στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Όμιλος Motor Oil, μέσω της θυγατρικής Coral Marine.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery στο λιμάνι του Λαυρίου, αποτελεί την πρώτη εφαρμογή του μείγματος πετρελαίου με βιοκαύσιμο στην ελληνική αγορά και η χρήση του μειώνει τις εκπομπές CO2 που παράγονται από το πλοίο κατά περίπου 21%.

Το μείγμα καυσίμων αποτελείται από ορυκτό πετρέλαιο που παράγεται στο διυλιστήριο της Motor Oil και βιοκαύσιμο που παράγεται, επίσης, στην Ελλάδα, στο εργοστάσιο της εταιρείας του Ομίλου, Verd, από την επεξεργασία χρησιμοποιημένων τηγανελαίων που συγκεντρώθηκαν από την ελληνική αγορά.

«Η χρήση βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Το βιοκαύσιμο αυτό μειώνει τις εκπομπές CO2 και προστατεύει το περιβάλλον, αποτρέποντας την υποβάθμιση του εδάφους και των υδάτων από τα απόβλητα τηγανελαίων», τονίζει η εταιρεία και προσθέτει:

«Το μείγμα καυσίμου που παραδόθηκε πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές του ISO 8217:2024, εξασφαλίζοντας τη συμβατότητα και την απόδοση στον ναυτιλιακό τομέα. Αυτή η κίνηση ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς δεσμεύσεις της ναυτιλίας για τη μείωση των εκπομπών, όπως καθορίζεται από τη στρατηγική του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ενώ παράλληλα ενισχύει τις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.