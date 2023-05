Μεγάλες επενδύσεις σε κρουαζιερόπλοια - 61 νεότευκτα πλοία έως το 2028

Το πρώτο τρίμηνο και δεύτερο τρίμηνο του 2023 παραδόθηκαν ήδη έξι κρουαζιερόπλοια ενώ έως το τέλος του έτους θα διανεμηθούν άλλα 13

Σε επενδύσεις νεότευκτων κρουαζιεροπλοίων προχωρούν σταδιακά οι εταιρείες κρουαζιέρας, μετά την επανάκαμψη του κλάδου από την πανδημία του κορωνοϊου που έπληξε σημαντικά διεθνώς τη δραστηριοποίηση του τομέα.

Όπως αναφέρει το τελευταίο βιβλίο παραγγελιών των κρουαζιερόπλοιων που παρουσιάζει ο εξειδικευμένος ιστότοπος Cruise Industry News, 61 νεότευκτα πλοία πρόκειται να δρομολογηθούν έως το 2028, με τη συνολική αξία τους να ξεπερνά τα 41 δισ. δολ, ενώ συνολικά 139.345 θέσεις ελλιμενισμού θα προστεθούν στην παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας.

Το πρώτο τρίμηνο και δεύτερο τρίμηνο του 2023 παραδόθηκαν ήδη έξι κρουαζιερόπλοια ενώ έως το τέλος του έτους θα διανεμηθούν άλλα 13. Η συνολική αξία των πλοίων αγγίζει τα 10,7 δισ. δολ.

Το 2024 θα παραδοθούν επίσης δεκατρία κρουαζιερόπλοια συνολικής αξίας 7,5 δισ. δολ, το 2025 δεκαοχτώ κρουαζιερόπλοια συνολικής αξίας 14 δισ. δολ, το 2026 επτά πλοία συνολικής αξίας έναντι 4,7 δισ. δολ, το 2027 έξι πλοία συνολικής αξίας 4,4 δισ. δολ και το 2028 τέσσερα πλοία συνολικής αξίας 2,7 δισ. δολ.

Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου της κρουαζιέρας ένα από τα σημαντικότερα σημεία του τρέχοντος βιβλίου παραγγελιών, είναι ο τομέας της πολυτελούς κρουαζιέρας που έχει έναν σημαντικό αριθμό πλοίων που έχουν προγραμματιστεί να κάνουν το ντεμπούτο τους τα επόμενα χρόνια. Με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ευκολότερη είσπραξη των εσόδων, οι εταιρείες έχουν προχωρήσει σε παραγγελίες πλοίων, κυρίως μικρής ή μεγάλης χωρητικότητας ενώ ελάχιστες παραμένουν αυτές που είναι μεσαίου μεγέθους.

Σημαντικό μερίδιο της αγοράς αποκτά και ο τομέας της πολυτελούς κρουαζιέρας

Μεταξύ των νέων παικτών η Explora Journeys της MSC Cruises, που έχει παραγγείλει έξι πλοία 922 επιβατών, αλλά και η Orient Express, μια μάρκα του ξενοδοχειακού κολοσσού Accor, που εισέρχεται στην αγορά της κρουαζιέρας με δύο υπερπολυτελή ιστιοφόρα.

Εκτός από τις παραδοσιακές μάρκες, όπως η Silversea Cruises, η Viking Ocean και η Regent, ο κατάλογος περιλαμβάνει πλοία για αρκετές νεοεισερχόμενες εταιρείες.

Το μικρότερο, για παράδειγμα, κρουαζιερόπλοιο είναι το υπερπολυτελές σκάφος 100 φιλοξενούμενων του Project Sama, ενώ το μεγαλύτερο είναι το Icon of the Seas της Royal Caribbean International.

Το πλοίο των 250.000 τόνων βρίσκεται στο τελικό στάδιο της κατασκευής του στο Meyer Turku, στη Φινλανδία, ενώ πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο του στα τέλη του 2023 ως το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει κατασκευαστεί ποτέ στον κόσμο.

Ξεπερνώντας το Wonder of the Seas, το οποίο κατέχει τον σχετικό τίτλο από το 2022, το νέο πλοίο θα έχει χωρητικότητα για περισσότερους από 5.600 επιβάτες σε δίκλινα δωμάτια. 'Αλλα μεγάλα κρουαζιερόπλοια που πρόκειται να κάνουν σύντομα το ντεμπούτο τους είναι το Carnival Jubilee της Carnival Cruise Line με 5.400 θέσεις, το Utopia of the Seas της Royal Caribbean με 5.714 επιβάτες και το MSC World America της MSC Cruises με 5.400 επιβάτες.

Σε ευρωπαϊκές γιάρδες οι περισσότερες ναυπηγήσεις

Οι περισσότερες ναυπηγήσεις πλοίων θα γίνουν σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία όπως της ιταλικής Fincantieri, της γαλλικής Chantiers de l'Atlantique, της γερμανικής Meyer Werft, της φινλανδικής Meyer Turku, της πορτογαλικής West Sea και της κροατικής Brodosplit.

Σημειώνεται ότι η ιταλική ναυπηγική εταιρεία Fincantieri και η εταιρεία Princes Cruises της Carnival Corporation σηματοδότησαν ένα ορόσημο στην κατασκευή του νέου κρουαζιερόπλοιου με την ονομασία Sun Princess.

Το πλοίο δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα στην Ιταλία, αλλά είναι επίσης το πρώτο κρουαζιερόπλοιο με διπλό καύσιμο LNG που κατασκευάστηκε από την Fincantieri, ακολουθώντας το προβάδισμα των ανταγωνιστών Meyer Werft το 2018 και Chantiers de l'Atlantique που παρέδωσε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο με καύσιμο LNG το 2022.

Το πλοίο θα ολοκληρωθεί πριν από την παράδοσή του στις αρχές του 2024 κατασκευάζεται με χωρητικότητα 4.000 κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου, η οποία θα παρέχει σχεδόν εννέα ημέρες πλεύσης.

Τα κινεζικά ναυπηγεία εισέρχονται επίσης στην αγορά με την κατασκευή δύο πλοίων 5.000 επιβατών για την τοπική μάρκα Adora Cruises.

Όπως έχει αναφέρει η CLIA Europe, περισσότερο από το 93% των κρουαζιερόπλοιων παγκοσμίως χτίζεται σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία και η κατασκευή του αντιπροσωπεύει περίπου το 80% του χαρτοφυλακίου των παραγγελιών τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), η ανάκαμψη του κλάδου φέτος θα φθάσει το 111% της επιβατικής κίνησης του 2019, με 33 εκατ. επιβάτες.

