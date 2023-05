Επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη στα ναυπηγεία Ελευσίνας

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, ανέβασε στο twitter φωτογραφίες από την επίσκεψή του στα ναυπηγεία, αναφέροντας ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με την Ελλάδα, για την αναβάθμισή τους σε ναυτιλιακό κέντρο παγκόσμιας κλάσης

Τα ναυπηγεία Ελευσίνας επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης, ο οποίος δημοσίευσε στο twitter φωτογραφίες, αναφέροντας μάλιστα ότι οι ΗΠΑ εργάζονται με την Ελλάδα για να αποκαταστήσουν την Ελευσίνα ως ναυτιλιακό κέντρο παγκόσμιας κλάσης, δημιουργώντας κοινή ευημερία και θέσεις.

Η ανάρτηση του Αμερικανού πρέσβη:

Great to visit Elefsina Shipyard to witness beginning of a remarkable transformation led by @OnexShipyards and @DFCgov, powered by cutting-edge @Ciscotechnology. The US is working w/Greece to restore Elefsina as a world-class maritime center, creating shared prosperity and jobs. pic.twitter.com/ikEgZJtCO7

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) May 18, 2023

