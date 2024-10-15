Στυλιανίδης: Στόχος η βέλτιστη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της νέας εποχής

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δομών, της λειτουργίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χρήστου Στυλιανίδη, η έναρξη υλοποίησης του έργου "Αναδιοργάνωση των Δομών ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ για Προσαρμογή στις Τεχνολογικές Αλλαγές και τις Προκλήσεις Διαχείρισης Κρίσεων" (Reorganization of MOMAIP/Hellenic Coast Guard Structure to Adapt in Technological Change and Crisis Management Challenges) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Τεχνικής

Βοήθειας της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG Reform).

Το έργο έχει ορίζοντα υλοποίησης είκοσι-δύο (22) μήνες και έχει τρεις βασικές προτεραιότητες:

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και δράσεων. Αυτό σημαίνει τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών δομών, διαδικασιών και λειτουργιών, κάτι που θα συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση. Ψηφιοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. ⁠Εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης έτσι ώστε να γίνει το ναυτιλιακό επάγγελμα πιο ελκυστικό στους νέους. Παράλληλα, προώθηση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης των Ελλήνων ναυτικών και των μελών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έτσι ώστε να τους δοθούν τα εχέγγυα και οι δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Μιλώντας κατά την εναρκτήρια συνάντηση, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χρήστος Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι:

«Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο για το Υπουργείο μας και για το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή. Η υλοποίησή του θα σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο. Γι’ αυτό θα εργαστούμε εντατικά για να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο δυνατό, ακόμα και πριν τη συμπλήρωση των 22 μηνών. Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των δομών, των υπηρεσιών και των μηχανισμών λήψης αποφάσεων είναι καθοριστικά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της παγκόσμιας ναυτιλίας καθώς και οι περιφερειακές γεωπολιτικές αβεβαιότητες έχουν κάνει το έργο αυτού του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής πιο απαιτητικό και πολύπλοκο. Τα παλιά εργαλεία δεν είναι πλέον κατάλληλα για να ανταποκριθούν σε αυτήν την πραγματικότητα. Άρα, πρέπει να αλλάξουμε, να εκσυγχρονιστούμε και να προσαρμοστούμε. Και για να πετύχουμε πρέπει να είμαστε τολμηροί. Να σκεφτούμε και να δράσουμε έξω από το κουτί. Αυτή είναι η πεμπτουσία αυτού του έργου προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις αυξανόμενες ανάγκες της ναυτιλιακής κοινότητας και να μπορέσουμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους».

Στη συνάντηση έναρξης του Έργου παρευρέθηκαν, επίσης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Στέφανος Γκίκας και ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Αλεξανδράκης.

