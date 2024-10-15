Έντονη δραστηριότητα στην αγορά μεταχειρισμένων φορτηγών-πλοίων kamsarmaxes επιδεικνύουν το τελευταίο διάστημα Έλληνες πλοιοκτήτες. Κι αυτό, γιατί, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, οι τιμές των συγκεκριμένων πλοίων έχουν υποχωρήσει λόγω της διαμόρφωσης των ναύλων σε επίπεδα κάτω του μέσου όρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την TradeWinds, Έλληνες εφοπλιστές συνδέθηκαν με τέσσερις αγορές τέτοιου είδους πλοίων, καθώς και με μία ακόμη που αφορά ένα post-panamax, κινήσεις που εμπλεκόμενοι με την αγορά άρχισαν να τις παρατηρούν.

«Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες που αγοράζουν φορτηγά kamsarmaxes, έχουν αυξηθεί τελευταία λόγω των διορθώσεων στις τιμές», έγραψαν brokers της WeberSeas στις 11 Οκτωβρίου.

Η Doric Shipbrokers, εταιρεία με έδρα την Αθήνα, συμμερίζεται αυτή την άποψη.

«Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, μια μερίδα πλοιοκτητών ήταν επιφυλακτική ως προς την πραγματοποίηση αγορών, καθώς η αγορά δεν είχε ακόμη δείξει σημάδια μείωσης των τιμών», έγραψε η Doric στην εβδομαδιαία έκθεσή της.

«Ωστόσο τώρα, καθώς βλέπουμε τις τιμές να μειώνονται - ή τουλάχιστον, να σταθεροποιούνται - ορισμένοι επανεξετάζουν τα σχέδιά τους για αγορά, ειδικά εάν η πτώση συνεχιστεί», πρόσθεσε η Doric.

Η TradeWinds επικαλέστηκε δύο τέτοιες συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Ο Έλληνας πλοιοκτήτης Γιώργος Χατζής ξόδεψε περίπου 16,5 εκατομμύρια δολάρια για το Lily Atlantic χωρητικότητας 82.200 dwt (κατασκευής 2009).

Επίσης, η Pioneer Marine με έδρα την Αθήνα εκτιμάται ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με την ιταλική Premuda για να αγοράσει το πρώτο της kamsarmax, το PS Cadiz 82.300 dwt (κατασκευής 2010) για 16,8 εκατομμύρια δολάρια — ένα σκάφος που έχει προγραμματιστεί να περάσει από τον καθιερωμένο έλεγχο μέχρι τον Μάιο του επόμενου έτους.

Έλληνες αγοραστές που δεν κατονομάζονται συνδέονται επίσης και με άλλες συμφωνίες αγοράς kamsarmax.

Αρκετοί brokers σε Αθήνα και Λονδίνο αναφέρουν ότι το Nord Pluto 81.900 dwt (κατασκευής 2014) οδεύει προς ελληνικά χέρια, έναντι 24 εκατ. δολ.

Το πλοίο Tsuneishi Cebu ναυλώνεται από τη Norden και ανήκει στην ιαπωνική Keishin Kaiun Co.

Η Norden είχε σκοπό να αγοράσει σε ιαπωνικά γιεν περίπου 50 πλοία χύδην φορτίου και έχει πει ότι οι χαμηλότερες τιμές «θα αποτελέσουν κίνητρο για αγορά».

Το ναυλωμένο Nord Pluto πλοίο, ωστόσο, δεν φαίνεται να συγκαταλέγεται σε αυτά που διεκδίκησε να αγοράσει η Norden, καθώς όλοι οι brokers αναφέρουν ότι το πλοίο αγοράστηκε από Έλληνες.

Ένας λόγος για αυτό μπορεί να είναι ότι τα περισσότερα από τα πλοία που ανήκουν στη Norden είναι εξοπλισμένα με scrubbers, ενώ το Nord Pluto δεν είναι.

Το άλλο kamsarmax που φέρεται να κατευθύνεται προς Έλληνα ιδιοκτήτη είναι το Nord Virgo 80.900 dwt (κατασκευής 2014) με τιμή μεταξύ 26,1 και 26,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η τιμή είναι πολύ υψηλότερη από εκείνη του Nord Pluto, κάτι που είναι λογικό, καθώς το Nord Virgo κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία και είναι εξοπλισμένο με scrubber.

Το Nord Virgo ανήκει στην ιαπωνική Nissen Kaiun και δεν περιλαμβάνεται σε καμία λίστα στόλων Norden.

Τόσο το Nord Virgo όσο και το Nord Pluto φέρεται να αλλάζουν χέρια με σημαντικό discount σε σύγκριση με τις αξίες τους μόλις πριν από λίγους μήνες.

Σύμφωνα με το VesselsValue, το Nord Pluto είχε αξία 26,9 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή, ενώ η αξία του Nord Virgo υπολογιζόταν στα 30,7 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

