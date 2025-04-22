Ιράν: Οι αρχές κατέσχεσαν δύο ξένα πλοία για "λαθρεμπόριο" πετρελαίου

Το Ιράν κατέσχεσε δύο ξένα δεξαμενόπλοια που επιδίδονταν σε λαθρεμπόριο ιρανικών καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου, μετέδωσε σήμερα ένα τοπικό ΜΜΕ.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, κατέσχεσαν δύο πλοία με σημαία Τανζανίας που μετέφεραν 1,5 εκατομμύρια λίτρα καύσιμου ντίζελ, προϊόν λαθρεμπορίου», έγινε γνωστό από το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Τα πλοία Sea Ranger και Salama, είχαν πλήρωμα 25 μελών ξένης υπηκοότητας», διευκρίνισε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τύχη τους ή τις εθνικότητές τους.

«Τα πλοία που κατασχέθηκαν μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Μπουσέρ (νοτιοδυτικά) στο πλαίσιο των νομικών διαδικασιών», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Οι ιρανικές αρχές ανακοινώνουν συχνά την κατάσχεση πλοίων που όπως αναφέρουν μεταφέρουν παράνομα καύσιμα στον Κόλπο.

Η τιμή των καυσίμων στο Ιράν είναι από τις χαμηλότερες παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά όλο και πιο επικερδές το λαθρεμπόριο προς άλλες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.