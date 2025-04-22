Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συνάντηση εργασίας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελου Κυριαζόπουλου και του Α’ Υπαρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Χρήστου Κοντορουχά, με τον Γενικό Γραμματέα της ΠΝΟ Capt. Εμμανουήλ Τσικαλάκη και τους Προέδρους των ναυτικών σωματείων της ΠΝΟ, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

Ο Υπουργός, αφού άκουσε με προσοχή τα αιτήματα, επισήμανε ότι οι σχέσεις του ΥΝΑΝΠ με τα ναυτεργατικά σωματεία θα χαρακτηρίζονται από εντιμότητα και ειλικρίνεια, με πρωταρχικούς στόχους την προαγωγή της ασφάλειας, τη σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών και της εμπορευματικής κίνησης καθώς και την αρμονική συνύπαρξη όλων των φορέων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμεύθηκε ότι θα μελετήσει τα ζητήματα που τέθηκαν, ώστε τα μείζονα να επιλυθούν άμεσα, ενώ ταυτόχρονα θα εξεταστούν και τα επιμέρους, προς όφελος των ναυτικών και της ναυτιλιακής κοινότητας.

Εκτενής αναφορά έγινε επίσης στο σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης, για την αναβάθμιση του οποίου, όπως ενημέρωσε ο κ. Κικίλιας, ετοιμάζεται Νομοσχέδιο, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το ερχόμενο φθινόπωρο, αφού προηγουμένως γίνει σχετική διαβούλευση με την ΠΝΟ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της ναυτιλίας.

