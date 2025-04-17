Δασμοί Τραμπ: Επιδείνωση του παγκόσμιου εμπορίου

Βαρύ πλήγμα δέχεται η Κίνα μετά τους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ και την κλιμάκωση των εντάσεων στον εμπορικό πόλεμο, ενώ κλυδωνισμούς αντιμετωπίζει και το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι εισαγωγείς των ΗΠΑ ενημερώνονται για αύξηση των ακυρωμένων δρομολογίων των φορτηγών πλοίων από την Κίνα, καθώς οι θαλάσσιοι μεταφορείς προσπαθούν να αναδιατάξουν τη σημαντική υποχώρηση των παραγγελιών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου προειδοποίησε την Τετάρτη ότι οι προοπτικές για το παγκόσμιο εμπόριο έχουν «επιδεινωθεί απότομα» στον απόηχο του σχεδίου για επιβολή δασμών του Τραμπ.

Σύμφωνα με το CBS, συνολικά 80 κενά ή ακυρωμένα δρομολόγια από την Κίνα έχουν καταγραφεί από την εταιρεία εμπορευματικών μεταφορών HLS Group. Σε πρόσφατο σημείωμά της προς τους πελάτες της, τονίζει ότι με τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ να οδηγεί σε κατακόρυφη πτώση της ζήτησης, οι μεταφορείς έχουν αρχίσει να αναστέλλουν ή να αναπροσαρμόζουν τις υπηρεσίες υπερεντατικού εμπορίου.

Ο αντίκτυπος της μειωμένης ροής εμπορευματοκιβωτίων προς τη Βόρεια Αμερική θα είναι σημαντικός για πολλούς κρίκους της οικονομίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των εφοδιαστικών εταιρειών που διακινούν τα εμπορεύματα. Εάν κάθε δρομολόγιο μετέφερε 8.000 έως 10.000 TEU αυτό θα ισοδυναμούσε με μείωση της εμπορευματικής κίνησης κατά 640.000-800.000 εμπορευματοκιβώτια και, θα οδηγούσε σε μειωμένη δραστηριότητα των γερανών στα λιμάνια, σε χαμηλότερα εισπράξιμα τέλη και σε μείωση των παραλαβών και μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων με φορτηγά, σιδηροδρομικές γραμμές και σε αποθήκες.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του συνόλου των εισαγωγών εμπορευματοκιβωτίων των ΗΠΑ (από 37% το 2018), αλλά περίπου το 54% του συνόλου των εισαγωγών των ΗΠΑ με εμπορευματοκιβώτια από την Ασία (από 67% το 2018).

Ο όγκος κρατήσεων από την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου έως την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου σε παγκόσμιες και αμερικανικές εμπορικές οδούς μειώθηκε κατακόρυφα. Υπήρξαν απότομες μειώσεις στις παραγγελίες σε διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδών ένδυσης και αξεσουάρ, στο μαλλί, ενώ στα υφάσματα η πτώση ξεπέρασε το 50%. Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων από την Κίνα που μετακινούνται με εμπορευματοκιβώτια περιλαμβάνουν είδη ένδυσης, παιχνίδια, έπιπλα και αθλητικό εξοπλισμό, τα οποία υπόκεινται σε υψηλούς δασμούς.

Οι θαλάσσιοι μεταφορείς πρέπει να μετακινούν γεμάτα πλοία για να αποσβέσουν την επένδυση, αλλά δεν είναι προς το συμφέρον τους να χρησιμοποιούν μεγάλα πλοία χωρίς γεμάτο φορτίο.

Η παγκόσμια ζήτηση και η κατάσταση των τιμών στην αλυσίδα εφοδιασμού παραμένει ρευστή και υπόκειται σε έντονες βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις που συνδέονται με την τιμολογιακή πολιτική. Καθώς το κινεζικό εμπόριο υφίσταται πίεση, μια βασική μέτρηση των ναύλων των θαλάσσιων μεταφορών στις αρχές Απριλίου δείχνει άνοδο του Βιετνάμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.