Κικίλιας: Το λιμάνι του Πειραιά ενισχύθηκε με 50 νέα στελέχη του Λιμενικού

Την υποχρέωσή του ως υπουργός Ναυτιλίας να εξυπηρετούνται με ασφάλεια οι επιβάτες στα λιμάνια υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ρ/σ ΣΚΑΙ 100,3 και στους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο. Σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε ότι ζήτησε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος να ενισχυθεί το λιμάνι του Πειραιά με 50 επιπλέον στελέχη του Λιμενικού, όπως και έγινε, αλλά και να επιστρέψουν στο λιμάνι της Ραφήνας 20 λιμενικοί που είχαν αποσπαστεί σε θέσεις γραφείων σε υπηρεσίες του Πειραιά.

«Αποστολή του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος είναι να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας, να τους στηρίζουμε, να τους βοηθούμε, και να υπάρχει ασφάλεια στο λιμάνι. Να έρχονται και να φεύγουν τα πλοία σε τάξη. Και στο επιχειρησιακό κομμάτι, μέχρι και το τελευταίο νησάκι στην άκρη του Αιγαίου ή της νοτιοανατολικής λεκάνης της Μεσογείου θα υπηρετούμε τη χώρα μας με τιμή, δίπλα στον κόσμο, έτσι όπως πρέπει. Το Λιμενικό Σώμα είναι ένδοξο και δίνει μάχες στα 18,5 χιλιάδες ναυτικά μίλια θαλασσίων συνόρων μας. Βεβαίως, αν κάπου υπάρχει κάποιο λάθος ή υπάρχει κάτι το οποίο είναι μεμπτό, εκεί τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη. Αλλά νομίζω στο πρόβλημα των σύγχρονων λαθρεμπόρων ναρκωτικών, όπλων, μεταναστών κλπ, οι Λιμενικοί δίνουν απίστευτη, τρομερή μάχη, και εγώ θα τους στηρίξω οριζοντίως και καθέτως σε κάθε τους προσπάθεια» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την υποχρέωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών, βάση κοινοτικής οδηγίας, να χρησιμοποιούν από τη 1η Μαΐου πιο ακριβά “πράσινα” καύσιμα, με αποτέλεσμα τη μετακύλιση του κόστους στα εισιτήρια, ο κ. Κικίλιας εκτίμησε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης για μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% θα έχει ως συνέπεια οι ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες τελικά να μην ανεβάσουν τις τιμές των εισιτηρίων, όπως είχαν προαναγγείλει και όπως θα συμβεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ειδικά για τα ταχύπλοα «τα οποία ήδη χρησιμοποιούν πράσινο καύσιμο και δεν θα κάνουν καμία αλλαγή, οι συζητήσεις που έχω κάνει μέχρι τώρα δείχνουν ότι θα υπάρχει γενναία στήριξη των Ελλήνων» επισήμανε ο Υπουργός. Πρόσθεσε, δε, ότι τις ημέρες του Πάσχα οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε εκπτώσεις της τάξης του 20%-30%, ενώ ακόμα μεγαλύτερες (50%) είναι οι εκπτώσεις για τους φοιτητές, τους κατοίκους και τους εργαζόμενους στα νησιά.

Πηγή: skai.gr

