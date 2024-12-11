Κορκίδης: «Οφείλουμε να επενδύσουμε στη ναυτιλιακή καινοτομία»

Η «πράσινη μετάβαση» της ναυτιλίας, και όχι μόνο, έχει αναδείξει μια πλειάδα τεχνολογικών θεμάτων που σχετίζονται με τις ναυτιλιακές δραστηριότητες σε όλο το εύρος τους.

Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης χαιρετίζοντας την έναρξη του 18ου Ετήσιου Συνεδρίου Ναυτικής Τεχνολογίας που ολοκληρώνεται, σήμερα, στην Αθήνα.

Ο κ. Κορκίδης υπογράμμισε ότι «το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας βρίσκονται στην "ίδια ρότα", μετά και από την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, το οποίο αφορά στην ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και τη διευκόλυνση της διάχυσης νέων ιδεών και μεθόδων στο ναυτιλιακό γίγνεσθαι, με ειδικότερη έμφαση την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων στον χώρο των ναυτικών, ναυτιλιακών και λιμενικών δραστηριοτήτων».

«Επίσης, αφορά στη δημιουργία «γεφυρών» επικοινωνίας και συνεργειών μεταξύ επιστημονικού και επιχειρηματικού κόσμου της ναυτιλίας, την υποστήριξη ερευνών και μελετών, με στόχο την ανάπτυξη της ναυτικής τεχνολογίας και την παραγωγή βιώσιμων τεχνολογικών λύσεων για τη ναυτιλιακή κοινότητα, με ενεργειακή, περιβαλλοντική και κοινωνική προστιθέμενη αξία, αλλά και την υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και εξωστρέφειας, με στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας της ναυτικής τεχνολογίας και την άμεση συνάφειά της με ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά και της εθνικής οικονομίας», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος, «το ΕΒΕΠ ένθερμα υποστηρίζει κάθε δράση που σχετίζεται με τη γαλάζια οικονομία η οποία είναι συνυφασμένη με το μέλλον του Πειραϊκού επιχειρείν. Ιδιαίτερα δε, υποστηρίζει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων, καθώς η "πράσινη μετάβαση" απαιτεί ακριβώς καινοτόμες λύσεις σε μία περίοδο όπου η ναυτιλιακή κοινότητα αντιμετωπίζει το "σουέλ" της ποικιλίας των νέων καυσίμων, αλλά και των τεχνολογικών προτάσεων που συνδέονται με τους νέους, "φιλικότερους" προς το περιβάλλον, τύπους καυσίμων».

«Υπό την προϋπόθεση ότι θέλουμε, τα προσεχή έτη, θετικά πρόσημα στα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τόσο στον Πειραιά, όσο και στον ευρύτερο πειραϊκό χώρο, οφείλουμε να επενδύσουμε στη ναυτιλιακή καινοτομία, που είναι τομέας έντασης κεφαλαίου και έντασης γνώσης, αλλά και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση του γνωσιακού επιπέδου του έμψυχου δυναμικού, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, σε ξηρά και θάλασσα, πάνω στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με την προσπάθεια της ναυτιλίας στο πεδίο της πράσινης μετάβασης» τόνισε ο κ. Κορκίδης.

