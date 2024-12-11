Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, παρέστη και τοποθετήθηκε στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο Ναυτικής Τεχνολογίας, το οποίο διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.), στο Ίδρυμα Ευγενίδου, το διήμερο 10 και 11 Δεκεμβρίου και το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο Συνέδριο, όπου συμμετέχουν στελέχη του ευρύτερου ναυτιλιακού χώρου, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων, συζητούνται όλα τα σημαντικά θέματα προηγμένων τεχνολογιών και έξυπνων εφαρμογών της ναυτιλίας, οι νέες τεχνικές για την από - ανθρακοποίηση, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και θέματα ασφάλειας και κανονισμών.

Ο κ. Γκίκας, κατά την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία αλλά και στους βασικούς άξονες πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Ειδικότερα επισήμανε ότι: «Παρά τις πολλαπλές προκλήσεις που δέχονται οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές τα τελευταία έτη, όπως η παγκόσμια υγειονομική κρίση, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι άνθρωποι της ναυτιλίας έχουν αποδείξει ότι αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες με επιτυχία και πολλές φορές, μετατρέπουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες».

Ο κ. Υφυπουργός πρόσθεσε πως, εκτός από τα παγκόσμια γεγονότα που επηρεάζουν τις θαλάσσιες μεταφορές, «η ναυτιλία αντιμετωπίζει και άλλες προκλήσεις, όπως τους νέους περιβαλλοντικούς στόχους και την ανάγκη από - ανθρακοποίησης, την τεχνολογική καινοτομία και την ψηφιοποίηση, την διά βίου εκπαίδευση και την ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ναυτιλιακής βιομηχανίας».

Σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, ο Υφυπουργός επισήμανε ότι, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Σαγκάη, στο πλαίσιο της Pudong Shipping Week 2024, έθεσε το ζήτημα και απευθυνόμενος τόσο στην Κίνα, όσο και στις υπόλοιπες παρευρισκόμενες χώρες, ζήτησε μια πιο αποφασιστική και συντονισμένη αντίδραση. Παράλληλα, τόνισε ότι: «Η Ελλάδα, με τον ηγετικό της ρόλο στην επιχείρηση «EUNAVFOR ASPIDES», αποδεικνύει έμπρακτα την ενεργό συμμετοχή της στις διεθνείς εξελίξεις, ενισχύοντας την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα».

Συνεχίζοντας, ο κ. Γκίκας έκανε αναφορά στις μεγάλες προκλήσεις που προκύπτουν από την πράσινη μετάβαση και την ψηφιοποίηση της ναυτιλίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για όλους τους εμπλεκόμενους στον κλάδο και ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, «ως δεσπόζουσα δύναμη στο χώρο, πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο, πάντα σε συνάρτηση με τις αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO)».

Ο Υφυπουργός παρουσίασε τις βασικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, υπό τις κατευθύνσεις του Υπουργού, Χρήστου Στυλιανίδη, προς την κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης και της ενίσχυσης της βιώσιμης ναυτιλίας. Μεταξύ αυτών, ανέφερε τη μελέτη για την ανανέωση του ελληνικού στόλου της επιβατηγού ναυτιλίας, την ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων δημόσιας υπηρεσίας με πράσινα πλοία χαμηλών εκπομπών ρύπων, καθώς και το σχέδιο ΠΔ για την ασφαλή ηλεκτροδότηση, ηλεκτροφόρτιση και ελλιμενισμό ηλεκτρικών και υβριδικών πλοίων (cold ironing).

Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε επίσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ναυτιλιακού τομέα, αναδεικνύοντας τις δράσεις που υλοποιούνται ήδη από το Υπουργείο, όπως η εφαρμογή του e-Νηολόγιο, του e-Ν.Ε.Π.Α., του e-Charter Permission, καθώς και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών Ναύλων Ακτοπλοϊκών Μεταφορών. Επιπλέον, ανέδειξε την πρωτοβουλία για την παροχή πληροφόρησης, σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, ανέφερε τις δράσεις που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, όπως τα νέα ψηφιακά εργαλεία e-Ναυτολόγιο, e-Ναυλοσύμφωνο, e-Ακινησία και e-Αργία, που στόχο έχουν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λειτουργικότητα του ναυτιλιακού τομέα. Ο Υφυπουργός τόνισε τη σημασία αυτών των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κλείνοντας, ο κ. Γκίκας υπογράμμισε τη σημασία της διά βίου εκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στη ναυτιλία, λέγοντας πως το Υπουργείο προετοιμάζει σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης, ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός της που ξεκίνησε το 2022, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025.

