Πώς ο σκιώδης στόλος αυξάνει τους κινδύνους στα Στενά της Μαλάκκα

Η σύγκρουση δύο δεξαμενόπλοιων στα ανοικτά της Σιγκαπούρης, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά και στα δύο πλοία, έρχεται να υπογραμμίσει τους αυξανόμενους κινδύνους στα πολυσύχναστα Στενά της Μαλάκκα, καθώς ο σκιώδης στόλος επεκτείνεται και δεκάδες δεξαμενόπλοια παραμένουν στο σημείο σε αδράνεια.

Το Ceres I, ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου 23 ετών, που έπλεε με σημαία Σάο Τομέ & Πρίνσιπε, και το Hafnia Nile, ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Σιγκαπούρης, που μετέφερε νάφθα, συγκρούστηκαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε μια από τις πιο πολυσύχναστες πλωτές οδούς του κόσμου. Στη συνέχεια, το Ceres I εγκατέλειψε το σημείο με τη βοήθεια δύο ρυμουλκών, προτού εντοπιστεί και ακινητοποιηθεί στα ανοιχτά της Μαλαισίας.

Το περιστατικό έληξε χωρίς να συμβεί κάποια τραγωδία, με αμφότερα τα πληρώματα να είναι καλά στην υγεία τους και με την περιβαλλοντική ζημιά να είναι περιορισμένης έκτασης. Ωστόσο, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό με τον κίνδυνο να αυξάνεται για παρόμοια ατυχήματα στο σημείο και όχι μόνο επειδή περισσότερα ανασφάλιστα, γερασμένα πλοία περνούν από τα στενά, αλλά επειδή δεκάδες από αυτά τα πλοία κάνουν κύκλους στα ίδια νερά. Οι αναμεταδότες τους συχνά ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται, καθιστώντας πιο δύσκολη την παρακολούθηση των κινήσεών τους.

Επί του παρόντος, υπάρχει ένα σύμπλεγμα περίπου 30 γερασμένων δεξαμενόπλοιων ανατολικά της Μαλαισίας με όλα να φέρουν τα χαρακτηριστικά των σκαφών του σκιώδη στόλου. Κατασκευασμένα πριν από τουλάχιστον δύο δεκαετίες, για πολλά από αυτά ενδεχομένως να είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση στα λιμάνια λόγω του κινδύνου ρύπανσης. Για περισσότερα από τα δύο τρίτα αυτών των σκαφών, δεν προσδιορίζεται καμία ασφαλιστική εταιρεία στις διεθνείς βάσεις δεδομένων της ναυτιλίας.

Τα νερά ανατολικά της Μαλαισίας, η εμπορική λωρίδα που συνδέει την Ασία με τους σημαντικότερους εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο, είναι εδώ και πολύ καιρό ένα κομβικό σημείο για τη δραστηριότητα του σκιώδη στόλου. Οι μυστικές μεταφορές πετρελαίου από το ένα πλοίο στο άλλο πραγματοποιούνται τακτικά για να συγκαλυφθεί η προέλευση των αποστολών. Τα σκάφη επίσης παραμένουν αδρανή σε ήρεμα νερά μεταξύ των εργασιών ή όταν δεν υπάρχει ζήτηση.

Ωστόσο, ο αριθμός των παλαιότερων δεξαμενόπλοιων που εμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι κυρώσεις της Δύσης ωθούν το Ιράν, τη Ρωσία και τη Βενεζουέλα να βρουν εναλλακτικές λύσεις.

Κι ενώ ο σημερινός στόλος που αποτελείται από τα συγκεκριμένα σκάφη δεν έχει παρουσιάσει αύξηση τον τελευταίο χρόνο, ωστόσο η ύπαρξή του και η παραμονή του είναι ενδεικτικές της αυξανόμενης συμφόρησης στα στενά. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα ή VLCC - η μεγαλύτερη κατηγορία πετρελαιοφόρων του κλάδου - σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Bloomberg.

Οι ναυλομεσίτες δήλωσαν ότι η αγορά ναύλων για πλοία του σκιώδη στόλου έχει μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της υπερπροσφοράς των πλοίων.

Τα 30 αδρανή σκάφη αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας που αποτελείται από σχεδόν 50 τα οποία βρίσκονται αγκυροβολημένα σε αυτήν την περιοχή. Τα πιο καινούργια, αν και τα περισσότερα κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 2000, πλέουν με άγνωστους ασφαλιστές.

Η Σιγκαπούρη και η Μαλαισία έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις τελευταία. Πέρυσι, μια έκρηξη στο γερασμένο πετρελαιοφόρο Pablo κατέστρεψε το κατάστρωμά του και προκάλεσε φωτιά με νέφη καπνού να σκεπάζουν τον ουρανό. Αν ήταν φορτωμένο με φορτίο, θα προκαλείτο μια μεγάλη διαρροή. Μια μικρή σύγκρουση στο λιμάνι της Σιγκαπούρης τον περασμένο μήνα δημιούργησε τη χειρότερη πετρελαιοκηλίδα της τελευταίας δεκαετίας.



