Δύο νέες διακρίσεις έλαβε η ΟΛΠ Α.Ε. για την καθοριστική συνεισφορά της στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας, στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» που διοργανώνονται από τη Direction Business Network και τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.



Συγκεκριμένα, η ΟΛΠ Α.Ε. έλαβε το βραβείο «Πρωταγωνιστής Κλάδου Οργανισμοί Λιμένων», αναφορικά με τη θέση της στον κλάδο, βάσει του κύκλου εργασιών της, των κερδών προ φόρων και ταμειακών διαθεσίμων, σύμφωνα με την οικονομική χρήση του έτους 2022, καθώς και το βραβείο «Greek Business Champions», το οποίο απονέμεται σε επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα έχουν καταγράψει κατά τις οικονομικές χρήσεις των ετών 2022 και 2021 αύξηση μεγαλύτερη του 20% σε κύκλο εργασιών και σε κέρδη προ φόρων. Τα βραβεία

παρέλαβε εκ μέρους της Εταιρείας ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Άγγελος Καρακώστας.

Με αφορμή τις σημαντικές διακρίσεις που απέσπασε η Εταιρεία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. κ.εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεχή και σταθερά ανοδική οικονομική πορεία της, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι συγκυριακά ούτε περιστασιακά, αλλά οφείλονται στη συστηματική δουλειά και την πιστή εφαρμογή της κατάλληλης όπως όλα δείχνουν στρατηγικής, που στόχο έχει τη διαχρονική καθιέρωση του Πειραιά ανάμεσα στα κορυφαία λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης. Επιπλέον ο κ. Su Xudong σημείωσε ότι κάθε επιτυχία του Λιμένος συμβάλλει ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, γεγονός που κάνει όλους στην Εταιρεία διπλά περήφανους και χαρούμενους.Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουλίου με τη διοργάνωση να λαμβάνει χώρα για 9η συνεχή χρονιά.

