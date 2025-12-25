Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από το Λιμενικό για τον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενου ανηλίκου αλλοδαπού στη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου.

Λίγο νωρίτερα είχαν εντοπιστεί άλλοι 13 αλλοδαποί στη χερσαία περιοχή του Φαρμακονησίου.

Παράλληλα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 44 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι.

Πηγή: skai.gr

