Οι Ευρωπαίοι Εφοπλιστές ECSA χαιρέτισαν τη σημαντική παγκόσμια συμφωνία για την απαλλαγή της ναυτιλίας από τις ανθρακούχες εκπομπές που επιτεύχθηκε στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) των Ηνωμένων Εθνών και αναμένεται να εγκριθεί επίσημα τον Οκτώβριο.

Η εξαιρετικά σημαντική δέσμη νέων κανονισμών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) - το «πλαίσιο του ΙΜΟ για το καθαρό μηδέν» - θα συμβάλει στη διασφάλιση της μετάβασης της διεθνούς ναυτιλίας στο καθαρό μηδέν.

«Η ναυτιλία θα είναι ο πρώτος τομέας που θα έχει μια παγκοσμίως συμφωνημένη τιμή άνθρακα. Είναι καθοριστικής σημασίας η πολυμερής συνεργασία σε επίπεδο ΟΗΕ να προσφέρει συγκεκριμένη δράση σε περιόδους αυξανόμενης αβεβαιότητας, για την επίτευξη του στόχου του 2050 για καθαρές μηδενικές εκπομπές. Παρόλο που η συμφωνία δεν είναι τέλεια, αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης για περαιτέρω εργασίες. Είναι ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε για να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις στην παραγωγή καθαρών καυσίμων», δήλωσε ο Σωτήρης Ράπτης, Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαίων Εφοπλιστών ECSA.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

