Μετά από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) ενέκρινε σήμερα τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία.
Το γεγονός ότι η εν λόγω συμφωνία στηρίζεται σε απλή πλειοψηφία 63 Κρατών-Μελών, σε συνάρτηση και με την κατάθεση σχετικών επιφυλάξεων από αρκετές χώρες, δημιουργούν ιδιαίτερο προβληματισμό για τη ρεαλιστικότητα των επιδιωκόμενων στόχων.
Στην προσπάθεια συγκερασμού αντικρουόμενων συμφερόντων και διαφορετικών προτεραιοτήτων ομάδων Κρατών-Μελών του Οργανισμού, η διεθνής συμφωνία περιέχει θετικά σημεία, αλλά και σημεία, τα οποία ενισχύουν τον προβληματισμό.
Στο πλαίσιο αυτό η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κα Μελίνα Τραυλού δηλώνει:
«Καλωσορίζουμε τα θετικά σημεία της συμφωνίας του ΙΜΟ, στα οποία περιλαμβάνεται η αναγνώριση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και η μετακύλιση του κόστους συμμόρφωσης στον φορέα εμπορικής εκμετάλλευσης του πλοίου (commercial operator).
Ωστόσο, η μη αναγνώριση του ζωτικού ρόλου και η άδικη μεταχείριση των μεταβατικών καυσίμων, όπως το LNG, υπονομεύει τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και τις προσπάθειες του κλάδου για απεξάρτηση από τον άνθρακα.
Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική ναυτιλία θα παραμείνει προσηλωμένη στο δρόμο της απανθρακοποίησης του κλάδου μας, πρωτοστατώντας για την υιοθέτηση κατάλληλων, εφικτών αλλά κυρίως ρεαλιστικών διεθνών λύσεων».
