Το πράσινο φως ώστε να προχωρήσει στα σχέδιά της για να διασφαλίσει τη μελλοντική λειτουργία της Νέας Διώρυγας του Παναμά πήρε η κυβέρνηση της χώρας.

Νέα δικαστική απόφαση επιτρέπει στην κυβέρνηση του Παναμά να προχωρήσει στην επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από τις παρατεταμένες ξηρασίες, οι οποίες έχουν επηρεάσει και το εμπόριο. Κι αυτό καθώς υπό κανονικές συνθήκες, από τη διώρυγα διέρχεται το περίπου 3% του παγκόσμιου εμπορίου που κινείται μέσω θαλάσσης και το 46% των κοντέινερ που κινούνται από τη βορειοδυτική Ασία προς την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Η λύση, σύμφωνα με τη Ναυτιλιακή Αρχή του Παναμά (AMP), είναι η προσθήκη μιας νέας δεξαμενής στον ποταμό Indio. Με τη βοήθεια του Σώματος Μηχανικών Στρατού των ΗΠΑ, η αρχή του καναλιού έχει σχεδιάσει έναν τρόπο να φράξει τον ποταμό Indio και να εκτρέψει μέρος του νερού του στη λίμνη Gatun. Το νέο έργο εξετάζεται τουλάχιστον από το 2001 και για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται ένα τεράστιο φράγμα με τσιμεντένια όψη και μια σήραγγα πέντε μιλίων μέσω μιας πλαγιάς λόφου για να φτάσει στην κύρια δεξαμενή της διώρυγας. Το έργο θα μπορούσε να αυξήσει τον όγκο κυκλοφορίας στη διώρυγα έως και 15 πλοία την ημέρα, τα οποία είναι αρκετά για να διατηρηθεί ένας σταθερός ρυθμός 36 πλοίων καθ 'όλη τη διάρκεια μιας περιόδου ξηρασίας.

Οι υδάτινες δεξαμενές ανύψωσης

Οι υδάτινες δεξαμενές ανύψωσης της Διώρυγας του Παναμά εξαρτώνται από το γλυκό νερό από τη λίμνη Gatun για να λειτουργήσουν και οι μεγαλύτερες νέες υδάτινες δεξαμενές ανύψωσης χρησιμοποιούν περίπου 50 εκατομμύρια γαλόνια ανά διέλευση πλοίου. Σε περιόδους με λίγες βροχοπτώσεις, η στάθμη της λίμνης μειώνεται και ο Παναμάς αναγκάζεται να επιλέξει πού θα χρησιμοποιήσει το νερό που διαθέτει, στο θαλάσσιο εμπόριο ή στην κάλυψη των αναγκών των τοπικών ενδιαφερομένων.

Ο Παναμάς υπέστη τη χειρότερη ξηρασία που έχει καταγραφεί πέρυσι και μείωσε το γλυκό νερό για τη λειτουργία των υδάτινων δεξαμενών ανύψωσης. Η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά αναγκάστηκε να περιορίσει τον αριθμό των ημερήσιων διελεύσεων από το κανάλι λόγω αυτής της πρόκλησης στα τέλη του 2023, δημιουργώντας συμφόρηση στον βασικό σύνδεσμο μεταξύ των λιμενολεκανών του Ατλαντικού και του Ειρηνικού.

Καθώς η περίοδος των βροχών επιστρέφει, το κανάλι θα αυξήσει τις καθημερινές διελεύσεις σε 35 θέσεις μετά τις 5 Αυγούστου και στις υδάτινες δεξαμενές ανύψωσης Neo-panamax και Panamax.

Κόστος έως 1,6 δισ. δολ.

Ricaurte Vasquez Morales

Στη Διώρυγα του Παναμά είχε απαγορευθεί να κατασκευαστούν πρόσθετες δεξαμενές νερού για την επέκτασή της, εκτός της λεκάνης απορροής της, με νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2006. Πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Παναμά χαλάρωσε τα όρια της καθορισμένης λεκάνης απορροής του καναλιού, διευρύνοντας τις προοπτικές για επέκταση της χωρητικότητας του ρεζερβουάρ. Τη Δευτέρα, ο διαχειριστής του καναλιού Ricaurte Vasquez είπε ότι για το έργο θα χρειαστούν περίπου έξι χρόνια και 1,2-1,6 δισ. δολάρια για να ολοκληρωθεί, ανάλογα με την πρόοδο των συνομιλιών με τους ντόπιους κατοίκους, που θα έπρεπε να μετακινηθούν από τη ζώνη της δεξαμενής. Είπε ότι όταν ολοκληρωθεί, θα πρέπει να παρέχει βεβαιότητα και αξιοπιστία στους χειριστές σκαφών, κάτι που είναι ζητούμενο από καιρό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.