Eunavfor Aspides: Το τάνκερ Sounion αποτελεί κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα, σοβαρή περιβαλλοντική απειλή

Η EUNAVFOR ASPIDES που επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχουν εντοπιστεί πυρκαγιές σε διάφορες τοποθεσίες στο κύριο κατάστρωμα του ελληνόκτητου τάνκερ M/V SOUNION που έχει πάρει φωτιά από τις 23 Αυγούστου μετά την επίθεση των Χούθι ανοιχτά της Υεμένης. Όπως διευκρίνισε, δεν υπάρχει πετρελαιοκηλίδα και το πλοίο είναι ακόμα αγκυροβολημένο και δεν παρασύρεται από τα ρεύματα.



Όλα τα διερχόμενα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να προχωρήσουν με τη μέγιστη προσοχή, καθώς το M/V SOUNION αποτελεί ταυτόχρονα κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα και σοβαρή και άμεση απειλή περιφερειακής ρύπανσης.



Για να αποφευχθεί μια καταστροφική περιβαλλοντική κρίση, η EU NAVALFORCES ASPIDES, σε συντονισμό με τις ευρωπαϊκές αρχές, αξιολογεί την κατάσταση και είναι έτοιμη να διευκολύνει προστατευτικά οποιαδήποτε μέτρα δράσης.

H επιτυχής αντιμετώπιση θα απαιτήσει στενό συντονισμό και ενεργό συμμετοχή των περιφερειακών κρατών. Δεν υπάρχει πάντως, προσώρας διαρροή καυσίμων από το πλοίο.

Το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο «βρίσκεται ακινητοποιημένο στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου αυτή τη στιγμή παραμένει φλεγόμενο και φαίνεται να έχει διαρροή πετρελαίου, αποτελώντας τόσο κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα, όσο και μια δυνητική περιβαλλοντική καταστροφή» προειδοποίησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, στρατηγός Πάτρικ Ράιντερ.



LIVE: @PentagonPresSec Air Force Maj. Gen. Pat Ryder holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/bjCiiI2zs6 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 27, 2024

