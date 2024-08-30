Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου: Η ναυτοσύνη των ιστιοπλόων μας επιβραβεύτηκε στις πρώτες κούρσες

Η ναυτοσύνη, η επιμονή και η υπομονή ήταν οι πρωταγωνίστριες στις πρώτες ιστιοδρομίες του 57 ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα της Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής». Η μπουνάτσα πρόσθεσε τις δικές της δυσκολίες σε μία διοργάνωση που, δικαίως, φέρει το προσωνύμιο «The toughest race». Κάποια από τα σκάφη χρειάστηκαν περισσότερες από 20 ώρες για να τερματίσουν ενώ κάποια άλλα έκαναν δεκάδες αλλαγές πανιών μέχρι να αντικρύσουν την πανέμορφη Χώρα της Άνδρου.

Οι φωτογραφίες είναι του Νίκου Αλευρομύτη

Στην ιστιοδρομία από τη Βουλιαγμένη μέχρι την Άνδρο πρώτευσε ο περσινός νικητής της διοργάνωσης, το σκάφος «Aristofani» με κυβερνήτη τον Σίμο Καμπουρίδη. «Ο αγώνας απέδειξε για ακόμα μία φορά τη φήμη του αλλά, αυτή τη φορά, από την πλευρά της άπνοιας. Η μέση ταχύτητα που αναπτύξαμε για να καταφέρουμε να τερματίσουμε ήταν 4,1 ναυτικά μίλια. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε την απόσταση κάναμε σχεδόν 20 ώρες και χάσαμε το μέτρημα για τις πόσες αλλαγές πανιών κάναμε. Καταφέραμε τον στόχο μας για την πρώτη ιστιοδρομία και συνεχίζουμε για το υπόλοιπο του αγώνα», υπογράμμισε ο Σίμος Καμπουρίδης, κυβερνήτης του «Αristofani UK DC UK Defence Glub – UKP&I».

Τα αποτελέσματα της ιστιοδρομίας Βουλιαγμένη - Άνδρος:

Αristofani UK DC UK Defence Glub – UKP&I» Pete (Δημήτρης Παλαιολόγος) Apidalos Nafs – Goulandris Bros LTD (Δημήτρης Αλεβιζάκης)

Στην ιστιοδρομία «Οίνωψ» (Χίος – Χώρα Άνδρου) πρώτευσε το «Burrasca» (L. Jurman) με δεύτερο το «Frankly My Dear» (Φ.

Ταμβακάκης). Το «Burrasca» ήταν και το πρώτο που μπήκε στο λιμάνι της Χώρας ενώ το τρόπαιο του Line honours κατέκτησε το «Velos Eurobank Private Banking» των Ολυμπιονικών Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή, το οποίο ήταν τον πρώτο που πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην κούρσα Βουλιαγμένη – Άνδρος.

Χορηγοί της διοργάνωσης είναι και οι OTESAT MARITEL, ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, L. PAPAPHILIPPOU & CO LLC, PORSCHΕ, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, KOYRTESIS WINE ESTATE ANDROS, AΛΙΝΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΡΟΝΤΙΣΗΣ, RIVE RENTALS, GOLDEN VISTA SUITES και ΠΑΝΤΑΖΗΣ. Υποστηρικτές του αγώνα είναι οι YARDTECH, ZARBIS, SYMBEEOSIS, ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ, ANDROP, ΕΥ ΑΝΔΡΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΑΝΔΡΟΥ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ, DANS, DEL ARTE, ΑNDRUS BEER, ΕΥΑΝΔΡΟΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΤΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΗΣΣΟΣ BEER.

Ταξιδιωτικοί χορηγοί: GOLDEN STAR FERRIES και FAST FERRIES.

Χορηγός επικοινωνίας είναι ο ΣΚΑΪ και υποστηρικτές επικοινωνίας οι ΑΝΔΡΙΑΚΗ, ΕΥΑΝΔΡΟΣ, ΕΝ ΑΝΔΡΩ, ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ, ASTERAS,

ANDROS LIVADIA.

Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου διεξήχθη για πρώτη χρονιά το 1967, χάρη στις προσπάθειες του Ιωάννη Β. Γουλανδρή.

