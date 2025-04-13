Υλικές ζημιές σε δεξαμενόπλοιο προκάλεσε η πρόσκρουση με ρυμουλκό πλοίο στο αγκυροβόλιο του Πειραιά το πρωί της Κυριακής (13/4).

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το ρυμουλκό πλοίο ελληνικής σημαίας με ρυμουλκούμενο πλωτό γερανό, κατά τη διέλευσή του δυτικά του αγκυροβολίου Πειραιά, ακούμπησε στην αριστερή παρειά του δεξαμενόπλοιου επίσης ελληνικής σημαίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το δεξαμενόπλοιο παραμένει στο αγκυροβόλιο του λιμανιού του Πειραιά, χωρίς φορτίο, με 25 άτομα πλήρωμα, ενώ το ρυμουλκό που είχε 4 άτομα πλήρωμα, κατέπλευσε σε ναυπηγείο στη Σαλαμίνα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του δεξαμενόπλοιου μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ η Λιμενική Αρχή της Σαλαμίνας προέβη αντίστοιχα στην απαγόρευση απόπλου του ρυμουλκού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.