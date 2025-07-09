Η προστασία και η ασφάλεια των πληρωμάτων να καταστεί η πρώτη προτεραιότητα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, καταδικάζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις δολοφονικές επιθέσεις που εξαπέλυσε τις τελευταίες μέρες το καθεστώς των Χούθι της Υεμένης σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων πλοίων «MAGIC SEAS» και «ETERNITY C».

«Οι θρασύδειλες αυτές ενέργειές τους με ντρόουνς, πυραύλους και πυρά από ενόπλους που επέβαιναν σε ταχύπλοα, στρεφόμενες ουσιαστικά σε βάρος των ανυπεράσπιστων ναυτικών που υπηρετούσαν στα εμπορικά αυτά πλοία, είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία τεσσάρων μελών του πληρώματος του "ETERNITY C" και τον βαρύτατο τραυματισμό ενός ακόμα!» σημειώνει το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών.

Αναφέρει εξάλλου, ότι από τον Νοέμβριο του 2023 που ξεκίνησαν οι πολεμικές επιθέσεις των Χούθι σε βάρος των άοπλων εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, «ζητήσαμε από την ελληνική κυβέρνηση να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο από κοινού με τη διεθνή κοινότητα για την προστασία των ναυτικών κάθε εθνικότητας που υπηρετούν σε πλοία που δραστηριοποιούνται στην επίμαχη περιοχή».

Η ΠΝΟ σημειώνει επίσης, ότι όπως αποδεικνύεται, δυστυχώς, εκ του τραγικού αποτελέσματος, η διεθνής επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΣΠΙΔΕΣ» έχει ξεπεραστεί, ενώ απευθύνει κάλεσμα στους διεθνείς Οργανισμούς και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη κάθε αναγκαίου και επιβαλλόμενου μέτρου για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας όλων των ναυτικών που υπηρετούν στα πλοία που πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα και σε κάθε επικίνδυνη περιοχή.

Επίσης ζητά να οριστεί εδώ και τώρα ως εμπόλεμη ζώνη η ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και να υλοποιούνται άμεσα τα αιτήματα για παλινόστηση με ευθύνη και δαπάνη των πλοιοκτητριών εταιρειών, για όσους ναυτικούς δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα πλοία που θα διέρχονται από την περιοχή αυτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.