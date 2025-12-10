Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση κατά 0,4% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,2% τον μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Οκτωβρίου 2024.

Μείωση 3,9% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου του έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023

