Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Αύξηση κατά 0,4% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023.
Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,2% τον μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Οκτωβρίου 2024.
Μείωση 3,9% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου του έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023
