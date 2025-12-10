Μέσα στο α' τρίμηνο του 2026 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας. Για την αναβάθμισή του δείχνουν έντονο ενδιαφέρον οι ΗΠΑ που επιθυμούν την ανάπτυξη λιμανιού στην Αττική υπό δυτικά συμφέροντα, ως εναλλακτική επιλογή έναντι του Πειραιά που βρίσκεται υπό κινεζικό έλεγχο.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει τμήματα του λιμένα της Ελευσίνας, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης στη θέση Βλύχα, για την οποία υφίσταται από καιρό σχέδιο μεταφοράς του κεντρικού λιμένα της Ελευσίνας.

Θα υπάρχει πρόβλεψη για τον αποκλεισμό επενδυτών από Ρωσία, Κίνα ή Τουρκία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για στρατηγικές υποδομές και ασφάλεια, ενώ η γειτνίαση με τον ναύσταθμο παρέχει τη δυνατότητα αποκλεισμού ανεπιθύμητων επενδυτών.

Πηγή: skai.gr

