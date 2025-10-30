Αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου και επιπτώσεις στη ναυλαγορά

Η γεωπολιτική πίεση προς τη Ρωσία εντάθηκε αισθητά την περασμένη εβδομάδα, οδηγώντας – όπως αναφέρει σε πρόσφατη ανάλυσή της η ναυλομεσιτική εταιρεία Gibson – στη διαμόρφωση ενός σχεδόν «ενιαίου μετώπου» κυρώσεων από τις μεγάλες οικονομίες.

Στις 23 Οκτωβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην επιβολή των πρώτων ουσιαστικών κυρώσεων κατά της Μόσχας υπό τη νέα κυβέρνηση Τραμπ, σηματοδοτώντας στροφή στη μέχρι σήμερα προσέγγιση της Ουάσιγκτον. Η αμερικανική αυτή κίνηση πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδράσεις: οι κρατικές πετρελαϊκές της Κίνας πάγωσαν προσωρινά τις αγορές ρωσικού αργού, ενώ, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ανάλογη στάση αναμένεται να τηρήσει και η Ινδία.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε την αμερικανική πρωτοβουλία, ανακοινώνοντας την εφαρμογή του 19ου πακέτου κυρώσεων. Υπενθυμίζεται ότι μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, και το Ηνωμένο Βασίλειο είχε προχωρήσει στη δική του νέα δέσμη περιοριστικών μέτρων.

Η αλληλουχία αυτών των εξελίξεων οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι αγορές «αντέδρασαν» στον φόβο ενδεχόμενης μείωσης της προσφοράς. Σύμφωνα με την Gibson, οι συνέπειες για τη ναυτιλιακή αγορά δεξαμενόπλοιων ενδέχεται να είναι σημαντικές. Η ανακατεύθυνση των εμπορικών ροών θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση από την Ινδία, με αυξημένες εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή και τον Ατλαντικό. Σε αυτό το σενάριο, τα VLCCs πιθανόν να βρεθούν σε πλεονεκτική θέση, ιδίως εφόσον τα φορτία προέρχονται από μεγαλύτερες αποστάσεις δυτικά του Σουέζ.

Παράλληλα, ένα μέρος των ρωσικών ποσοτήτων ενδέχεται να διοχετευθεί σε διυλιστήρια της Κίνας, μεταξύ των οποίων και εκείνα που τελούν υπό κυρώσεις ή είναι ανεξάρτητες μονάδες, γεγονός που μπορεί να ανακατανείμει τα φορτία παγκοσμίως. Η Gibson εκτιμά ότι πιθανή αύξηση των ροών προς την Κίνα θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από μείωση σε άλλες περιοχές, επηρεάζοντας αρνητικά τη ναυλαγορά.

Στο μεταξύ, τα Aframaxes και Suezmaxes που σήμερα μεταφέρουν πετρέλαιο από εταιρείες όπως η Rosneft και η Lukoil πιθανόν να ανακατευθυνθούν προς πιο «παραδοσιακές» εμπορικές διαδρομές, εγκαταλείποντας προσωρινά τις ρωσικές ροές.

Τέλος, αν και η Τουρκία περιορίσει τις εισαγωγές ρωσικού αργού, η προσφορά από περιφερειακές πηγές – όπως το Ceyhan και η Λιβύη – θα μπορούσε να εξισορροπήσει το κενό, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες μεταφορών για Aframaxes και Suezmaxes.

Σε κάθε περίπτωση, το σκηνικό που διαμορφώνεται προμηνύει ένα νέο τοπίο στη ναυτιλιακή αγορά, όπου οι γεωπολιτικές αποφάσεις θα καθορίσουν τις εμπορικές ροές και τις ναυλώσεις των επόμενων μηνών.

