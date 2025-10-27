Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καθελκύστηκε το Gezhouba, το μεγαλύτερο κινεζικό ηλεκτρoκίνητο πλοίο μεταφοράς φορτίου χύδην

Το μήκος του πλοίου προσεγγίζει τα 130 μέτρα, ενώ η μέγιστη μεταφορική ικανότητά του ξεπερνάει τους 13.000 τόνους με αυτονομία ταξιδιού 500 χιλιομέτρων

Ghezouba

Το μεγαλύτερο κινεζικό ηλεκτροκίνητο πλοίο μεταφοράς φορτίου χύδην με το όνομα Gezhouba καθελκύστηκε στις 23 Οκτωβρίου στην πόλη Γιτσάνγκ στην επαρχία Χουμπέι της κεντρικής Κίνας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στο οικολογικό και τεχνολογικά εξελιγμένο ναυπηγικό τομέα της χώρας.

Το μήκος του πλοίου προσεγγίζει τα 130 μέτρα, ενώ η μέγιστη μεταφορική ικανότητά του ξεπερνάει τους 13.000 τόνους. Το Gezhouba φέρει 12 ενεργειακές μονάδες μπαταριών λιθίου, με την διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύ να φτάνει τις 24.000 κιλοβατώρες.

Η κατασκευή του πλοίου επιτρέπει την ταχεία αλλαγή των μπαταριών, με αυτονομία ταξιδιού 500 χιλιομέτρων.

Το Gezhouba διαθέτει ένα τεχνολογικά εξελιγμένο σύστημα ελέγχου, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως πλοήγησή του, αλλά και τον αυτοματοποιημένο ελλιμενισμό του, ενώ ενσωματώνει ένα πολυκάναλο σύστημα δικτύων επικοινωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πλοίο Ηλεκτροκίνηση Κίνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark