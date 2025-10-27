Η δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,4%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση κατά 0,5% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Αυγούστου έτους 2024 προς τον Αύγουστο 2023 (Πίνακας 1).

Η ολική χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 4,2% τον μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Αυγούστου 2024.

Μείωση 2,6% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Αυγούστου του έτους 2024 προς τον Αύγουστο 2023.

