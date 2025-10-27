Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, συμμετείχε στο πάνελ «Θαλάσσιος Τουρισμός και Στρατηγικές Επενδύσεις σε Μαρίνες και άλλα Σύγχρονα Έργα Στρατηγικής Ανάπτυξης», στο πλαίσιο του «Διεθνούς Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού 2025», που πραγματοποιείται στην Αγία Νάπα, στην Κύπρο.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη στρατηγικών προοπτικών, επενδυτικών ευκαιριών και συνεργειών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο κ. Κώστας Κουμής, Υφυπουργός Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Σταύρος Καραμοντάνης, Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Μαρινών, και ο κ. Σταύρος Σταύρου, Πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Γιάννη Αδάμου.

Στην τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού και της Γαλάζιας Οικονομίας, που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν τη δυναμική να γίνουν πυλώνες ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα στην ευρύτερη περιοχή, εφόσον υποστηριχθούν από σταθερή διακυβέρνηση και ισχυρό νομικό και πολιτικό πλαίσιο που να διευκολύνει τις επενδύσεις.

Όπως υπογράμμισε ο Υφυπουργός: «Για να μπορέσει να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός και να υπάρξουν επενδύσεις, θα πρέπει να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα. Είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση», ενώ συνέχισε αναφέροντας πως «χρειάζεται ένα ισχυρό πολιτικό και νομικό πλαίσιο που να διευκολύνει τις επενδύσεις ώστε να είναι ελκυστικές».

Ο Υφυπουργός επισήμανε τη στρατηγική σημασία της ενίσχυσης του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα, λόγω αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας από χώρες όπως η Κροατία, το Μαυροβούνιο και η Αλβανία. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, ανέφερε πως η Ελλάδα προωθεί επενδύσεις στις δυτικές της ακτές και στα Ιόνια Νησιά, δημιουργώντας ένα hub θαλάσσιου τουρισμού.

Όπως σημείωσε ο κ. Γκίκας: «Από το 2019 η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει θέσει ως στρατηγική πολιτική επιλογή την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού και έχει εγκρίνει τη δημιουργία σημαντικών έργων, όπως η στρατηγική επένδυση κατασκευής της μεγάλης μαρίνας mega yacht στο Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας ή η μαρίνα mega yacht της Κέρκυρας — της οποίας η σύμβαση παραχώρησης κυρώνεται αυτή την εβδομάδα από τη Βουλή — οι νέες μαρίνες στη Λευκάδα και στην Κεφαλονιά κ.ά.».

Ο κ. Γκίκας επισήμανε επίσης την ανάγκη οι επενδύσεις στον θαλάσσιο τουρισμό να στηρίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση, προκειμένου να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα, δίνοντας το παράδειγμα της πρόσφατης μελέτης της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όπου εξετάστηκαν πάνω από 180 νησιωτικοί και παράκτιοι δήμοι από όλη τη χώρα ως προς την ελκυστικότητα επενδύσεων στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού. Η μεθοδολογία προέβλεπε την εξέταση 23 κριτηρίων, βάσει των οποίων προέκυψε η σειρά ελκυστικότητας.

Ο κ. Γκίκας, τέλος, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική προστιθέμενη αξία στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας και του Θαλάσσιου Τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας πως «Ελλάδα και Κύπρος έχουν τη δυναμική, επενδύοντας στον θαλάσσιο τουρισμό, να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία, αναπτύσσοντας τη Γαλάζια Οικονομία. Η Γαλάζια Οικονομία και τα γαλάζια επαγγέλματα είναι ένας τεράστιος κλάδος και θεωρώ ότι, με δεδομένη την αγαστή συνεργασία των δύο χωρών μας, μπορούμε να δούμε απτά αποτελέσματα, αμοιβαία επωφελή».

Την προηγούμενη ημέρα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απευθύνοντας χαιρετισμό στα εγκαίνια του Διεθνούς Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού 2025, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, υπογράμμισε: «Οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι στρατηγικής υφής στους τομείς της ναυτιλίας, της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού. Θεμελιώνονται στις αξίες του Ελληνισμού, στη βαθιά πολιτισμική συνάφεια των δύο χωρών, στη γεωγραφική εγγύτητα και στην κοινή ευρωπαϊκή πορεία.

Ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τις σαφείς κατευθύνσεις του Υπουργού μας Βασίλη Κικίλια, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη διασύνδεση των δύο χωρών, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, με στόχο ένα τουριστικό μοντέλο που ωφελεί τις τοπικές κοινωνίες και προάγει τη συνεργασία των αδελφών λαών μας».

Στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο κ. Γκίκας επισκέφθηκε τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και τα Φυλακισμένα Μνήματα της Λευκωσίας, ενώ στη Λάρνακα είχε ενημερωτικές συναντήσεις με στελέχη στο Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI) και στο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Κύπρου (ΚΣΕΔ).

Επιπρόσθετα, ο κ. Γκίκας συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κ. Στέλιο Χειμώνα, τον Πρέσβη της Ελλάδας στη Λευκωσία, κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου, τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας, κ. Χρήστο Ζαννέτο, και τον Διευθυντή της μαρίνας Αγίας Νάπας, κ. Κώστα Φυτιρή.

