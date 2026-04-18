Παραμένει κλειστό το Στενό του Ορμούζ

 Όσα πλοία επιχείρησαν να περάσουν το Στενό σήμερα, παρεμποδίστηκαν απο τους Φρουρούς της Επανάστασης

Ορμούζ

Κλειστό παραμένει το Στενό του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες όσα πλοία επιχείρησαν να περάσουν το Στενό παρεμποδίστηκαν απο τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απειλησε χθες ότι το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει εάν οι ΗΠΑ δεν προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Στενά του Ορμούζ Πλοία Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή Φρουροί της Επανάστασης
