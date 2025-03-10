Αίτημα για άμεση έγκριση δρομολογίων της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης για την τουριστική περίοδο

Την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η έγκριση των δρομολογίων της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης για την επερχόμενη τουριστική περίοδο, δεδομένου του γεγονότος ότι τα μέχρι τώρα εγκεκριμένα δρομολόγια αφορούν την περίοδο έως και την 30/4/2025, τονίζει ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου, Ευάγγελος Πουλιλιός, σε επιστολή του προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστο Στυλιανίδη.

«Η Σαμοθράκη αποτελεί έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, ο οποίος προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, και αποτελεί προτεραιότητα για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Ωστόσο, η έγκαιρη οργάνωση των δρομολογίων της σύνδεσης είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την αποτελεσματική προετοιμασία των σχολικών εκδρομών όσο και για την έγκαιρη προετοιμασία των τουριστών που σκοπεύουν να επισκεφτούν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η δυνατότητα έγκαιρης προγραμματισμένης σύνδεσης, με σταθερά και αξιόπιστα δρομολόγια, είναι κρίσιμη για την ομαλή υλοποίηση των εκδρομών των σχολικών μονάδων, οι οποίες είναι συχνά προγραμματισμένες για την αρχή του καλοκαιριού. Επίσης, η έγκαιρη διασφάλιση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων θα συμβάλει αποφασιστικά στην προσέλκυση περισσότερων τουριστών στην περιοχή μας και θα υποστηρίξει την τοπική οικονομία», τονίζεται στην επιστολή.

«Για το λόγο αυτό», σημειώνεται, «παρακαλούμε θερμά το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να προχωρήσει άμεσα στην έγκριση των απαιτούμενων δρομολογίων και να μας ενημερώσει για τη διαδικασία ενεργοποίησής τους το συντομότερο δυνατόν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

