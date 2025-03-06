Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εγχώριου ναυτιλιακού κλάδου και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την πράσινη μετάβαση της ακτοπλοΐας. Προς τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του υπουργού Χρήστου Στυλιανίδη, η εναρκτήρια συνάντηση για τη σχετική ανάθεση της μελέτης, αναφορικά με τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία της χώρας.

Η δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων του χώρου, αναμένεται μεταξύ άλλων να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου ναυτιλιακού κλάδου και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και παράλληλα, να ενθαρρύνει την καινοτομία.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε σχετικά: «Σε μια εποχή που η ναυτιλία στο σύνολο της βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές και πολύπλευρες προκλήσεις, πιστεύω ακράδαντα ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι εκ των ων ουκ άνευ. Σήμερα είναι η εναρκτήρια συνάντηση για ένα πολύ σημαντικό έργο του υπουργείου μας, το οποίο πιστεύω πως έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή. Σε μία κρίσιμη στιγμή που η Ευρώπη θα πρέπει, με ρεαλιστικές πράξεις και έργα, να προχωρήσει δυναμικά στην ανάταση της ανταγωνιστικότητάς της. Στόχος του έργου το οποίο ξεκινά σήμερα, είναι η τόνωση της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εγχώριου ναυτιλιακού κλάδου, ο οποίος αποτελεί πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Έχοντας εξασφαλίσει κεφάλαια από το ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητας, το υπουργείο Ναυτιλίας προχωρά σήμερα σε ένα έργο για την ανάπτυξη-δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (τα λεγόμενα clusters) στον ευρύτερο ναυτιλιακό κλάδο της χώρας. Στοχεύουμε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας και στην προώθηση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Το πρώτο βήμα είναι η εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Προσμένω στην αγαστή συνεργασία όλων μας. Η ευγενής άμιλλα που θα προκύψει, θα είναι ανέλπιστη, διότι είναι η πρώτη φορά που συνδέεται η επιδότηση με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και αυτό θα είναι ένα νέο κεφάλαιο στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορά στα θέματα της ελληνικής ναυτιλίας».

Η μελέτη θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για τον προσδιορισμό όλων των τεχνο-οικονομικών παραμέτρων της πρωτοβουλίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν πλήθος υπηρεσιακών παραγόντων, φορέων και εταιρειών.

