Για πρώτη φορά η ναυτιλία συμπεριλαμβάνεται στο φιλόδοξο σχέδιο της ΕΕ για το κλίμα με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, ωστόσο εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν συγκεκριμένες αποφάσεις και κυρίως στο ζήτημα των εναλλακτικών καυσίμων.

H επιτυχία της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας, εξαρτάται από την παγκόσμια σύμπλευση, τις επενδύσεις και τη διαθεσιμότητα των εναλλακτικών καυσίμων, τονίζει σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με αφορμή την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριλάβει και τη ναυτιλία στην Καθαρή Βιομηχανική Συμφωνία (Clean Industrial Deal - CID), που παρουσιάστηκε στις 26 Φεβρουαρίου.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες εξέφρασαν παράλληλα την ικανοποίησή τους για το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό σχέδιο, ωστόσο κάλεσαν τη ΕΕ να προωθήσει παγκόσμιες λύσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ αποφεύγοντας περιφερειακά μέτρα που θα διαταράξουν την ανταγωνιστικότητα.

Επεσήμαναν εξάλλου ότι η ναυτιλία χρειάζεται να ενταχθεί πλήρως στο σύνολο των πρωτοβουλιών του CID, για επαρκή χρηματοδότηση στο πεδίο των εναλλακτικών καυσίμων και υποδομών, τονίζοντας ότι η ασφάλεια του κανονιστικού πλαισίου και τα οικονομικά κίνητρα είναι ζωτικής σημασίας για τη γεφύρωση του χάσματος κόστους μεταξύ συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων.

Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού εξακολουθούν να αγωνίζονται να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους για το ακανθώδες ζήτημα των οικονομικών μέτρων για την επιβολή τιμής στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Είναι ένα θέμα που αναμένεται να εξεταστεί από τις χώρες μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ τον Απρίλιο κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και συνδέεται άμεσα με τη διαθεσιμότητα μελλοντικών καυσίμων.

Το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο, με περισσότερα από 50 κράτη που εκπροσωπούν περίπου τα 2/3 της παγκόσμιας χωρητικότητας, έχει ήδη καταθέσει κοινή πρόταση, που μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της επιδιωκόμενης οικουμενικής συμφωνίας στις προσεχείς κρίσιμες διαπραγματεύσεις στον ΙΜΟ.

Η FuelsEurope, η ένωση που εκπροσωπεί 40 εταιρείες διύλισης εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δραστηριοποιούνται στην εξερεύνηση και παραγωγή, διανομή και εμπορία εναλλακτικών καυσίμων, ανέφερε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. θα πρέπει να ξεκλειδώσουν τις επενδύσεις στην παραγωγή καθαρών ναυτιλιακών καυσίμων, καθώς -σύμφωνα με την έκθεση Ντράγκι- μόνο για την ευρωπαϊκή ναυτιλία απαιτούνται ετήσιες επενδύσεις ύψους περίπου 40 δισ. ευρώ έως το 2050.

-Τι αναφέρει το ευρωπαϊκό σχέδιο-

Στο 24 σελίδων σχέδιο «καθαρή βιομηχανική συμφωνία» που παρουσιάστηκε από την Ε.Ε. την περασμένη εβδομάδα και χαιρέτισε η ναυτιλιακή βιομηχανία, στοχεύει σε δύο βασικούς τομείς: τις καθαρές τεχνολογίες και τις βιομηχανίες έντασης ενέργειας.

Περιλαμβάνει χρηματοδοτικές δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μια Τράπεζα Βιομηχανικής Αποκλιμάκωσης, με κεφάλαια που προφανώς συγκεντρώνονται από διάφορα μέρη.

Προτείνει τη διάθεση 100 δισ. ευρώ (105 δισ. δολαρίων) για τον μετασχηματισμό βασικών τομέων, ιδίως εκείνων που είναι πιο ενεργοβόροι, και να προωθήσει καθαρές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης

Στο 24 σελίδων κείμενο του CID γίνεται μόνο μία αναφορά στη ναυτιλιακή βιομηχανία, περιγράφοντάς την μαζί με την αεροπορία, ως έναν τομέα που είναι δύσκολο να απαλλαγεί από τις ανθρακούχες εκπομπές και που θα μπορούσε να επωφεληθεί από τα καύσιμα υδρογόνου που δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί.

-Αμερικανικό σχέδιο αναζωογόνησης των ναυπηγείων-

Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιβάλουν τέλη στις εισαγωγές που φτάνουν με πλοία κινεζικής κατασκευής και να προσφέρουν φορολογικές πιστώσεις για να αναζωογονήσουν την εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία και να μειώσουν τον έλεγχο της Κίνας στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Όπως προκύπτει από έγγραφο του Λευκού Οίκου που παρουσιάζει το Reuters ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συντάσσει εκτελεστικό διάταγμα που θα δημιουργήσει επίσης ένα καταπιστευματικό ταμείο για τη θαλάσσια ασφάλεια ως ειδική πηγή χρηματοδότησης και θα δημιουργήσει κίνητρα για τη ναυπήγηση πλοίων μέσω της χρήσης φορολογικών πιστώσεων, επιχορηγήσεων και δανείων, σύμφωνα με το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου του σχεδίου 18 σημείων,

Στο συγκεκριμένο σχέδιο προβλέπεται η επιβολή τελών στα κινεζικής κατασκευής πλοία και γερανούς που εισέρχονται στα λιμάνια των ΗΠΑ, η δημιουργία ειδικού γραφείου στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για την εποπτεία της ενίσχυσης του ναυτιλιακού τομέα, η αύξηση των μισθών των εργαζομένων στα πυρηνικά ναυπηγεία και η βελτίωση των διαδικασιών προμηθειών στο Ναυτικό.

Τα βήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν την εγχώρια παραγωγή πλοίων και να μειώσουν την εξάρτηση από ξένα ναυπηγεία.

Επί του παρόντος, τα αμερικανικά ναυπηγεία παράγουν λιγότερο από ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο ετησίως, εστιάζοντας κυρίως σε στρατιωτικές συμβάσεις.

Αντίθετα, τα κινεζικά ναυπηγεία παραδίδουν εκατοντάδες εμπορικά πλοία κάθε χρόνο, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 74% των νέων παραγγελιών πλοίων.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει τονίσει επίσης το διεθνές ενδιαφέρον για τα ενεργειακά έργα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου αγωγού φυσικού αερίου στην Αλάσκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.