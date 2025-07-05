Εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή η πρόταση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου για την Πολιτική Γραμματεία.

Η νέα σύνθεση με αλαφαβητική σειρά:

1. Αλεξιάδης Τρύφων

2. Αρβανίτης Κώστας

3. Βέττα Καλλιόπη

4. Βισβίκη Αγγελική

5. Γεροβασίλη Όλγα

6. Γκούνας Θανάσης

7. Γκιουλάκης Ηλίας

8. Διαμαντοπούλου Τζένη

9. Δούρου Ρένα

10. Ζαχαριάδης Κώστας

11. Θεοχαρόπουλος Θανάσης

12. Καλαματιανός Διονύσης

13. Καραμέρος Γιώργος

14. Καρυστινάκη Φωτεινή

15. Λαμπρίδης Χρήστος

16. Μαντζουράνης Γιάννης

17. Μπαλάφας Γιώργος

18. Μπουλέκος Γιάννης

19. Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

20. Παναγιωτόπουλος Γιώργος

21. Παππάς Νίκος

22. Πολάκης Παύλος

23. Ραγκούσης Γιάννης

24. Ρεπούση Μαρία

25. Σβίγγου Ράνια

26. Σίνου Δέσποινα

27. Στεφάτου Διονυσία

28. Συμεωνίδου Ελένη

29. Τσαπανίδου Πόπη

30. Τσουμέα Σταματία

31. Χαραλαμπίδου Θένια

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.