Στην αναστολή της καθημερινής έκδοσης της «Αυγής», καθώς και στο «μανιφέστο» του Στέφανου Κασσελάκη για «μαύρο χρήμα» στον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε το στέλεχος του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης το πρωί της Τετάρτης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα», ο κ. Ζαχαριάδης μίλησε και για την τελευταία εξέλιξη παραίτησης των Διονύση Τεμπονέρα, Αντώνη Κοτσακά και Χάρη Τσιόκα, θεωρώντας «λάθος» τόσο τις αποχωρήσεις τους, όσο και τη μη συνεδρίαση των οργάνων του κόμματος εδώ και 6 μήνες. «Πρέπει να λειτουργούμε ομαδικά και όχι ατομικά στο τιμόνι του κόμματος», όπως σημείωσε.

Στη συνέχεια, απαντώντας για το κλείσιμο της «Αυγής», είπε:

«Τρομερά δυσάρεστη εξέλιξη το κλείσιμο της "Αυγής", προφανώς γνωρίζω ότι τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε δυσάρεστη θέση, όμως έπρεπε να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες. Η "Αυγή" είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της χώρας, υπάρχει πολύ πριν τον ΣΥΡΙΖΑ, από το 1952 και την ΕΔΑ. Πολλά ζητήματα θα πήγαιναν διαφορετικά αν συνεδρίαζαν τα συλλογικά μας όργανα», ενώ απέκλεισε ενδεχόμενο νέας διάσπασης του κόμματος.

Αναφορικά με τις καταγγελίες του Στέφανου Κασσελάκη για «μαύρα χρήματα» και τα «καρφιά» στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ζαχαριάδης ήταν ξεκάθαρος. «Αποκλείω σε κάθε περίπτωση το να πήρε ο ίδιος ή να διαχειρίστηκε μαύρο χρήμα στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ», υπογραμμίζοντας ότι ακόμα και οι πιο σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι του Τσίπρα δεν αμφισβήτησαν ποτέ την εντιμότητά του. «Αν κάποιος έχει στοιχεία για κάτι διαφορετικό, μπορεί να τα πάει στον Εισαγγελέα, ο Τσίπρας όσο κυβερνούσε έβαζε όρια», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε ως λήξαν την κόντρα του με τον Παύλο Πολάκη, επισημαίνοντας ότι αυτό ανήκει στο παρελθόν, ενώ δήλωσε πως «εγώ έχω συγκεκριμένη και διαφορετική περπατησιά, δεν πρόκειται να ανακυκλώσω καμία εσωκομματική σύγκρουση».

