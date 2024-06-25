«Πόλεμος» μεταξύ Παύλου Πολάκη και Κώστα Ζαχαριάδη: «Πολλά λόγια, Κωστάκη...»

«Πόλεμος» ξέσπασε μεταξύ του Παύλου Πολάκη και του Κώστα Ζαχαριάδη με αφορμή σχόλιο του δεύτερου σε ανάρτηση στο «Χ» του στιχουργού και υποστηρικτή του Στέφανου Κασσελάκη, Νίκου Μωραΐτη.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης κάλεσε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον Σπίρτζη, τον Θεοχαρόπουλο και τον Τεμπονέρα να πάνε στο ΠΑΣΟΚ, τους Κ. Ζαχαριάδη-Αλ. Φλαμπουράρη στη Νέα Αριστερά, τη Νάντια Γιαννακοπούλου και τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο αλλά και την Λιάνα Κανέλλη στη ΝΔ και τον Γ. Τσίπρα... σπίτι του.

Πόσο πιο κανονικά θα ήταν όλα αν ο καθένας ήταν στον χώρο όπου ανήκει:

Ο Σπίρτζης, ο Θεοχαρόπουλος και ο Τεμπονέρας στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Ζαχαριάδης και ο Φλαμπουράρης στη ΝεΑρ.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Οδ. Κωνσταντινόπουλος και η Λιάνα Κανέλλη στη ΝΔ.

Και ο Γιώργος Τσίπρας σπίτι του. — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) June 24, 2024

Ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε στον Νίκο Μωραΐτη καλώντας τον να μείνει στο τραγούδι και προσθέτοντας ότι «με την πολιτική γεωγραφία δεν τα πάει και τόσο καλά, είναι σαφές ότι δεν γνωρίζει πρόσωπα, πράγματα και ιστορικές διαδρομές».

Πόσο πιο κανονικά θα ήταν όλα αν ο καθένας ήταν στον χώρο όπου ανήκει, ο Νίκος Μωραΐτης πετυχημένος στιχουργός και δημιουργικός καλλιτέχνης.



Με την πολιτική γεωγραφία δεν τα πάει και τόσο καλά, είναι σαφές ότι δεν γνωρίζει πρόσωπα, πράγματα και ιστορικές διαδρομές. https://t.co/HxPoDcBblU — Costas Zachariadis (@CZachariadis) June 24, 2024

Στη συζήτηση εναπλάκη ο Παύλος Πολάκης ο οποίος έγραψε:«όντως Κώστα η ιστορία έγραψε πως αν δεν είχες έρθει σε συνεννόηση με τους μετέπειτα αποστατήσαντες το περασμένο καλοκαίρι, σήμερα θα είχαμε δήμαρχο Αθηναίων το Νίκο Παππά και όχι ευρωβουλευτή».

Οντως Κωστα η ιστορια εγραψε πως αν δεν ειχες ερθει σε συννενοηση με τους μετεπειτα αποστατησαντες το περασμενο καλοκαιρι ,σημερα θα ειχαμε δημαρχο Αθηναιων το Νικο Παππα και οχι ευρωβουλευτη https://t.co/gtx0SkRgJG — Παυλος Πολακης (@pavpol2222) June 24, 2024

Σήμερα το πρωί ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε:

«Παύλο, η ιστορία δεν γράφεται ούτε με τα «αν» ούτε με τα «θα». Μπήκα μπροστά σε μια δύσκολη περίοδο για το κόμμα όταν σειρά κορυφαίων στελεχών σε περιφέρειες και κεντρικούς δήμους έκαναν την πάπια. Αυτό έπρεπε να το σέβεσαι και όχι να το λοιδωρείς. Καμία συνεννόηση δεν είχα με τους αποχωρήσαντες. Η πρόταση για το πρόσωπό μου ως επικεφαλής ήρθε από την τότε πλειοψηφία και ψηφίστηκε από την πολιτική γραμματεία. Σε προκαλώ να κάνεις μια άσκηση, βάλε ξανά την ψηφοφορία στην Πολιτική Γραμματεία και αφαίρεσε τους αποχωρήσαντες. Ίδιο αποτέλεσμα βγαίνει. Τα περί συνεννόησης είναι φαιδρά και δείχνουν έλλειψη σεβασμού στην απόφαση του οργάνου.

Η πραγματική «συνεννόηση» έγινε στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και ήταν η προγραμματική συμφωνία με τον Χάρη Δούκα. Στο φως και πάνω στο τραπέζι. Και έτσι, γίναμε μέρος της επιτυχίας του προοδευτικού κόσμου στην Αθήνα. Χωρίς μιζέριες, χωρίς εγωισμούς, χωρίς αυτοαναφορικότητά. Και πετύχαμε. Στείλαμε στην αντιπολίτευση τον Μπακογιάννη και προκαλέσαμε στον Μητσοτάκη την πρώτη βαθιά ρωγμή. Λίγες μέρες μετά το δεύτερο 40%.

Ενωμένη η κεντροαριστερά έριξε το σύστημα Μητσοτάκη. Αυτό δεν το έκανε η διαπλοκή που γράφεις στην τελευταία συνέντευξή σου, αλλά ο κόσμος. Έτσι κερδίσαμε και τις δυο εκλογικές μάχες του 2015, έτσι μείναμε όρθιοι το 2019. Με μεγάλα ανοιχτόκαρδα ανοίγματα στον προοδευτικό κόσμο. Είναι αδιανόητο ότι δεν υπερασπίζεσαι στελέχη του κόμματος, όταν βγαίνει ένας Νίκος Μωραΐτης και τα στέλνει στη Νέα Αριστερά και στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό δείχνει πέρα απο το ύφος σου και το πολιτικό σου ήθος.

Έχεις αποδείξει πολλάκις ότι για εσένα η συντροφική αλληλεγγύη είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με το πώς την κατανοούμε όλοι οι άλλοι. Το απέδειξες πρόσφατα με στη στάση σου στο νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των ομοφύλων. Επειδή δεν γράφονται όλα εδώ, ρώτα την επιτροπή που χειρίστηκε απο την πλευρά της Πολιτικής Γραμματείας το ζήτημα της υποψηφιότητας που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο γιατί δεν προχώρησε.

Γιατί δεν υπάρχει ούτε μια δήλωση για την Αθήνα απο τον Απρίλη ως τον Αύγουστο; Και τέλος Παύλο λίγο σεμνά, δες και τις δικές σου ευθύνες σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε. Διότι ΑΝ δεν είχαμε δεχτεί την επιστολή με την υποκριτική σου συγνώμη στην Πολιτική Γραμματεία, δεν ΘΑ είχαμε αυτή την εκλογική κατάρρευση. Μεγάλο λάθος!

Αντί να έχεις κομματικού χαρακτήρα βεβαιότητες για την Αθήνα, πες μας τι έγινε στην Κρήτη που το τρίτο κόμμα έγινε πρώτο. Γιατί ένας κόσμος που ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ απο το 2012 πήγε στην Κρήτη όχι με τον πρώτο αλλά με τον τρίτο;»

Παύλο, η ιστορία δεν γράφεται ούτε με τα «αν» ούτε με τα «θα». Μπήκα μπροστά σε μια δύσκολη περίοδο για το κόμμα όταν σειρά κορυφαίων στελεχών σε περιφέρειες και κεντρικούς δήμους έκαναν την πάπια. Αυτό έπρεπε να το σέβεσαι και όχι να το λοιδωρείς.



Καμία συνεννόηση δεν είχα με… https://t.co/tJqlDkMB78 — Costas Zachariadis (@CZachariadis) June 25, 2024

Και ο Παύλος Πολάκης απάντησε: «Πολλα λογια Κωστακη για να δικαιολογησεις τα αδικαιολογητα.Πονταρισες στους αποστατησαντες αλλα δεν καθισε η μπιλια.

Να εισαι πιο σεμνος σε μενα που εκλεχθηκα ΠΡΩΤΟΣ βουλευτης του Συριζα σε ολη τη χωρα με βαση το ποσοστο σταυρων στο συνολο των ψηφων του Συριζα στην περιφερεια!».

Πολλα λογια Κωστακη για να δικαιολογησεις τα αδικαιολογητα.Πονταρισες στους αποστατησαντες αλλα δεν καθισε η μπιλια.

Να εισαι πιο σεμνος σε μενα που εκλεχθηκα ΠΡΩΤΟΣ βουλευτης του Συριζα σε ολη τη χωρα με βαση το ποσοστο σταυρων στο συνολο των ψηφων του Συριζα στην περιφερεια! https://t.co/Xnxo8V9BT2 — Παυλος Πολακης (@pavpol2222) June 25, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.