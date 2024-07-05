Για το ζήτημα στο οποίο διαφωνεί που οδήγησε να μην ψηφίσει την εισήγηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη για την Κεντρική Επιτροπή και τις αναφορές Κασσελάκη για τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Σήμερα, ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης ήταν ένας από τους «7» που καταψήφισαν την εισήγηση του Στέφανου Κασσελάκη

Ειδικότερα, καταψήφισαν οι: Ολγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Νίκος Θεοχαρόπουλος, Ζωή Καρκούλια, Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιάννης Ραγκούσης και Ελένη Συμεωνίδου.

Ο κ. Ζαχαριάδης εξήγησε πως «υπάρχει μια εισήγηση για την κεντρική επιτροπή και υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις, πχ λέει σε ένα σημείο ότι το αποτέλεσμα (των εκλογών) δεδομένων των συνθηκών ήταν ικανοποιητικό, εγώ πιστεύω ότι το αποτέλεσμα δεδομένων των συνθηκών ήταν αρνητικό, συν του ότι κατά την γνώμη μου έχει δημιουργηθεί ένα δύσκολο κλίμα το οποίο όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεραστεί και μέσα στην κεντρική επιτροπή».

«Έχω μια διαφορετική απόχρωση στο ζήτημα της εκτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος», διευκρίνισε ο ίδιος.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως όπως είπε και στην πολιτική γραμματεία είναι λάθος η αναφορά του Στέφανου Κασσελάκη στις αναρτήσεις του στο facebook για τον Αλέξη Τσίπρα. «Έχει τραυματίσει τη βάση της παράταξης και πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε ο ίδιος έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ ένα βαρύ κλίμα μετά τις εκλογές «με όλες αυτές τις ιστορίες με τα δήθεν μαύρα ταμεία και την Αυγή».

«Σε αυτό το κόμμα είμαι 25 χρόνια και έχω την γνώμη μου», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο ίδιος.

Πρόσθεσε ότι το γεγονός ότι συνεδρίασαν μετά από 6 μήνες όλοι το αποτιμήσαν θετικά και πως ίσως αυτό από την πλευρά της ηγεσίας να είναι μια έμπρακτη αναγνώριση του λάθους που έγινε να πάνε στις εκλογές χωρίς να συνεδριάζουν, ενώ σημείωσε πως όρισαν και για την επόμενη και μεθεπόμενη εβδομάδα συνεδρίες.

«Αν μπούμε σε μία κανονικότητα συνεδριάσεων και συναποφάσεων έχουμε την δυνατότητα να διορθώσουμε κάποια πράγματα», υπογράμμισε ο κ. Ζαχαριάδης.

Τόνισε πως στόχος είναι να βάλουν το κόμμα σε ανάταξη.

Ερωτηθείς αν στηρίζει τον Στέφανο Κασσελάκη, δήλωσε πως «ο Στέφανος Κασσελάκης είναι η εκλεγμένη ηγεσία του κόμματός μας και εμείς στηρίζουμε το κόμμα μας και συνεργαζόμαστε με όλη την ηγεσία προκειμένου να δυναμώσει το κόμμα».

Για το θέμα της Αυγής, ανέφερε πως είναι μία δύσκολη συνθήκη και πως επίσης είχαν καταθέσει διάφοροι όπως είπε τη διαφωνία τους για τον τρόπο που έγινε.

To mea culpa Κασσελάκη για την Αυγή

Υπενθυμίζεται πως χθες το πρωί εργαζόμενοι στην "Αυγή" περίμεναν τον κ. Κασσελάκη έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εργαζόμενος είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι η εφημερίδα λοιδορείται όταν λέγεται ότι πουλάει 400 φύλλα και πρόσθεσε ότι δεν υπολογίζεται η σημασία της και η επιδραστικότητά της στον πολιτισμό, στην κοινωνία και στο ίδιο το κόμμα.

«Πήρες μια απόφαση να κλείσει το καθημερινό φύλλο από την Αμερική και ακόμη δεν έχεις έρθει να μας δεις, να ακούσεις τα προβλήματα της εφημερίδας. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα για το μέλλον της εφημερίδας» του είπε εργαζόμενος, ο οποίος πρόσθεσε ότι η προεκλογική εκστρατεία στηρίχθηκε και στην Αυγή και το ποσοστό που κρίνεται επιτυχημένο οφείλεται και στην Αυγή και στο Κόκκινο.

Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα χρήματα για να πληρώνουμε την εκτύπωση του καθημερινού φύλλου, απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης και πρόσθεσε ότι το κλείσιμο του καθημερινού φύλλου δεν σημαίνει ότι θα απολυθούν εργαζόμενοι.

Ούτε η Κουμουνδούρου έχει πληρωθεί, είπε ο κ. Κασσελάκης και πρόσθεσε ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι μπορούμε.

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι τον κατηγόρησαν ότι δεν έχει έρθει ποτέ να τους δει και να τους εξηγήσει, με τον κ. Κασσελάκη να απαντά «mea culpa αν δεν είχαμε συζητήσει. Αυτό είναι λάθος μου».

