Τουρκικά ΜΜΕ: «Μετά από 4 χρόνια, ελληνικά και τουρκικά πολεμικά πλοία ξανά αντιμέτωπα στην Αν. Μεσόγειο»

«Πολεμικά» ρεπορτάζ για το ιταλικό πλοίο «Teliri» που τοποθετεί καλώδια στην Αν Μεσόγειο -«το οποίο αρχικά προκάλεσε την κρίση Navtex μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας»- φιλοξενούν πολλά τουρκικά ΜΜΕ.

Από την πρώτη στιγμή το ιταλικό πλοίο παρακολουθούσαν κορβέτες του ναυτικού της Τουρκίας ενώ από τη στιγμή που πέρασε εντός της περιοχής δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ, έπλευσε και η πυραυλάκατος του Π.Ν. «Γρηγορόπουλος».

«Το ιταλικό πλοίο πλησιάζει στην κρίσιμη περιοχή»

Χαρακτηριστικό είναι το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού HABER GLOBAL, με αναφορές του τύπου «Η ένταση στην Αν.Μεσόγειο δεν περιορίστηκε στις Navtex. 4 χρόνια μετά την κρίση του «Ορούτς Ρέις», τα πλοία της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι και πάλι αντιμέτωπα στην Αν. Μεσόγειο», όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Το συγκεκριμένο πλοίο που αρχικά προκάλεσε την κρίση Navtex μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, τώρα προχωράει προς την περιοχή που ίσως προκαλέσει κρίση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Το πλοίο που ξεκίνησε την πόντιση οπτικής ίνας από την Κύπρο έφτασε μέχρι και στα ανοιχτά του Καστελλόριζου.

Εντός 24 ωρών αναμένεται να μπει στην περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου. Στην ίδια περιοχή η Ελλάδα και η Αίγυπτος είχαν υπογράψει μια παράνομη συμφωνία καθορισμού θαλάσσιων περιοχών ευθύνης. Αν και η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει, η Ελλάδα υποστηρίζει πως της ανήκει αυτή η περιοχή. Τώρα συζητείται αν η τουρκική κορβέτα θα σταματήσει να ακολουθεί το ιταλικό πλοίο στην περιοχή της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας που τέμνει και το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Κι ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο βρίσκεται σε ετοιμότητα για το ιταλικό πλοίο Teliri».

Sozcu: Εξοπλιστικό βήμα από την Ελλάδα που θα προκαλέσει ένταση

Παράλληλα, η ιστοσελίδα της εφημερίδας Sozcu φιλοξενεί ρεπορτάζ για το ότι «η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζεται σε Αιγαίο και Μεσόγειο», προβαίνοντας σε κινήσεις που αυξάνουν την ένταση.

«Όπως ανακοινώθηκε ,δύο μαχητικά αεροσκάφη Rafale θα ενταχθούν στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία έως το τέλος αυτού του μήνα. Από την άλλη, η Γαλλία θα παρέχει στην Ελλάδα ένα Rafale κάθε μήνα» αναφέρει το άρθρο.

Επίσης αναφέρει ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να παραγγείλει άλλα 6 μαχητικά που διαθέτουν και πυραύλους scalp, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν στόχους στο έδαφος σε απόσταση 500 χιλιομέτρων.

Ο Ερντογάν στο Βερολίνο για να στηρίξει την Εθνική Τουρκίας, μετά την κρίση των «Γκρίζων Λύκων»

Πολύ μεγάλη σημασία αποδίδεται στην επίσκεψη του Τούρκου προέδρου αύριο στο Βερολίνο, ο οποίος θα βρεθεί στο γήπεδο για να στηρίξει την Εθνική Τουρκίας, μετά την κρίση των «Γκρίζων Λύκων» και το διπλωματικό επεισόδιο που προκλήθηκε με την Γερμανία, από τον εθνικιστικό χαιρετισμό του Τούρκου ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, στο στάδιο αύριο θα βρίσκονται χιλιάδες Τούρκοι φίλαθλοι και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που ο Ερντογάν θα τους χαιρετήσει, αν θα υιοθετήσει δλδ τον χαιρετισμό των Γκρίζων Λύκων ή θα κάνει το σήμα του δικού του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

