Να τηρηθούν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα ζήτησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς της κυβέρνησης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο το πρωί της Παρασκευής ώστε όπως είπε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Θα πρέπει να έχουμε μια αίσθηση της σημασίας τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και αυτό είναι μια οριζόντια πολιτική κατεύθυνση που αφορούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μεταρρυθμίσεις και έργα. Το 2026 είναι απολύτως κρίσιμη χρονιά για την ολοκλήρωση του Ταμείου. Ξέρετε τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα και ότι οι επόμενοι 12 μήνες θα είναι κρίσιμοι ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από πόρους που εξασφαλίσαμε με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Όπως επισήμανε «έχουμε σημαντικά νομοσχέδια να επεξεργαστούμε, όπως ίσως το πιο εμβληματικό, τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο οποίος βάζει μία τάξη σε χρόνιες παθογένειες και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων στα ζητήματα της αυτοδιοίκησης και εισάγει και ένα νέο ενδιαφέρον εκλογικό σύστημα για το σύστημα εκλογής των ερετών μας αρχόντων α'και β' βαθμού.»

Ωστόσο, όπως τόνισε σήμερα θα επικεντρωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο σε 25 προτεραιότητες, βασικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα συγκροτούν και τον κορμό του κυβερνητικού έργου από τώρα μέχρι και το τέλος του έτους. «Πρόκειται για μια δέσμη πρωτοβουλιών, μία δύο, και κάποια υπουργεία έχουν και τρεις σημαντικές προτεραιότητες οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν χωρίς χρονοτριβή» υπογράμμισε.

«Είναι πολύ εύκολο να υποκύπτει κανείς στην απλή διαχείριση της καθημερινότητας και γνωρίζω πόσο βαριά είναι αυτή αλλά πολύ σημαντικό σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου να έχουμε χαράξει έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένους στόχους και προοπτική και με ορίζοντας υλοποίησης το τέλος αυτής της χρονιάς» είπε.

Συγκεκριμένα, για το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι προετοιμάζεται για τις ανακοινώσεις που θα γίνουν στη ΔΕΘ. «Τα νέα μέτρα ελαφρύνσεων, η στήριξη της μεσαίας τάξης. Όμως επιμένουν στη μάχη της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής με τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Σε συνδυασμό με το υπουργείο Ανάπτυξής ξεκινάμε μια σημαντική προσπάθεια για τη μείωση της γραφειοκρατίας, ειδικά στις επιχειρήσεις κατά 25% και εντείνοντας τους ελέγχους στην αγορά μέσω της Ενιαίας Αρχής Εποπτείας.Σκοπός μας είναι το κράτος να γίνεται συνεχώς ολοένα και πιο αποτελεσματικό» είπε.

Επίσης, «το υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να ολοκληρώσει τον κώδικα του Πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων».

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα παρουσιάσει ελπίζουμε το φθινόπωρο τα νέα δείγματα των νέων ελληνικών σιδηροδρόμων» ανέφερε ενώ για το υπουργείο Περιβάλλοντος είπε ότι εντοπίζονται τρεις σημαντικές προτεραιότητες. Για τις πολεοδομίες συγκεκριμένα, είπε ότι θα υπάρξει μια δραστική παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας τους.

«Πιστεύω θα είναι μια εμβληματική μεταρρύθμιση που αφενός και θα ξηλώσει εστίες τοπικής διαφθοράς αλλά θα επιταχύνει και την έκδοση των νόμιμων οικοδομικών αδειών» είπε.

Είναι ένα ζήτημα που σύμφωνα με τον πρωθυπουργό πρέπει να ολοκληρωθεί αλλά δεν αφορά μόνο το υπουργείο περιβάλλοντος αφορά επίσης και συναρμόδια υπουργεία είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ. Για τη βιομηχανία και για τον τουρισμό.

«Εκεί θα βάλουμε μια σκληρή καταληκτική ημερομηνία. Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τα τρία χωροταξικά» δήλωσε.

«Και βέβαια το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων για την αντιμετώπιση μιας κρίσης η οποία δυστυχώς έχει έρθει για να μείνει. Χρονοδιάγραμμα παρουσίασής του θα είναι αμέσως μετά τη ΔΕΘ προφανώς με ορίζοντα υλοποίησης που θα προσδιοριστεί με μεγάλη σαφήνεια» τόνισε ο πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του.

Οι 25 μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν αναλυτικά τα εξής:

- Εφαρµογή των πρωτοβουλιών που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

- Περαιτέρω µείωση της φοροδιαφυγής µε χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων: Ηλεκτρονικό Τιµολόγιο, Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής κλπ

- Στρατηγική για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών

- Αναθεώρηση θεσµικού πλαισίου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων

- Ψήφιση και εφαρµογή νέου πειθαρχικού κώδικα δηµοσίων υπαλλήλων µε ταχύτερες πειθαρχικές διαδικασίες και αυστηρότερες κυρώσεις

- Έναρξη λειτουργίας Μη Κρατικών Μη Κερδοσκοπικών Πανεπιστηµίων

- Εφαρµογή του νέου πλαισίου ρυθµίσεων και κυρώσεων για την αντιµετώπιση της βίας στα δηµόσια ΑΕΙ

- Καθολική εφαρµογή κινητών µονάδων υγείας µε διαγνωστικές εξετάσεις σε όλες τις µικρές κοινότητες της χώρας

- Πρόγραµµα Τεχνολογικής Αναβάθµισης ΕΛΑΣ για την προστασία των συνόρων, την ενίσχυση της δηµόσιας ασφάλειας και την αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος

- Οργανωτική µεταρρύθµιση του σιδηροδροµικού τοµέα

- Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για τα Ύδατα

- Μεταρρύθµιση στην οργάνωση και λειτουργία των Πολεοδοµιών

- Ολοκλήρωση ΕΧΠ ΑΠΕ, Τουρισµού, Βιοµηχανίας

- Απλούστευση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και μείωση γραφειοκρατίας και διοικητικών βαρών κατά 25%

- Ψήφιση Σχεδίου Νόµου για Αρχή Εποπτείας της αγοράς

- Μείωση γραφειοκρατίας στις διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας µέσω ΚΕΠΑ

- Ψηφιοποίηση δικαιοσύνης: ολοκλήρωση της «ψηφιακής δικογραφίας» και διεύρυνση Υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια

- Ανάπτυξη και εφαρµογή ψηφιακών διαδραστικών υπηρεσιών και περιεχοµένου σε 100 αρχαιολογικούς χώρους

- Μεταρρύθµιση έκδοσης VISA για εργαζόµενους και φοιτητές-Επιτάχυνση διαδικασίας µετακλήσεων

- Προκήρυξη δηµοσίων ακινήτων στο πλαίσιο κοινωνικής αντιπαροχής για προσιτή στέγη / κοινωνικής συνοχής

- Εκσυγχρονισµός πλαισίου χορήγησης ενισχύσεων της ΚΑΠ (Μεταρρύθµιση καθεστώτος επιδοτήσεων)

- Σχέδιο νόµου για την Αναβάθµιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης

- Νέο πλαίσιο για τις πράσινες τουριστικές εγκαταστάσεις

- Ολοκλήρωση Κτηµατογράφησης και ψηφιοποίηση διαδικασιών για τις µεταβιβάσεις ακινήτων και τις χρήσεις γης

- Εθνικός χάρτης εκτίµησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών

