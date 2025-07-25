Το αυξημένο κόστος στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που καθιστά απαγορευτικές ακόμη και τις ολιγοήμερες διακοπές, αναδεικνύει με ένα βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σύμφωνα με την Eurostat, οι μισοί σχεδόν Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Ο κ. Μητσοτάκης δεν το γνώριζε. Το γνωρίζουν, όμως, οι πολίτες που βιώνουν τις επιπτώσεις των ολιγοπωλίων: ακρίβεια στην ακρίβεια και υψηλό κόστος ζωής. Ένα από τα πολλά παραδείγματα είναι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Μια Ελλάδα για λίγους είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας κι αυτήν την πολιτική μπορούμε να την αλλάξουμε μαζί», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

