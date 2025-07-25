Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανδρουλάκης στο TikTok: Oι μισοί σχεδόν Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν το γνώριζε, το γνωρίζουν, όμως, οι πολίτες που βιώνουν τις επιπτώσεις των ολιγοπωλίων: ακρίβεια στην ακρίβεια και υψηλό κόστος ζωής» 

Νίκος Ανδρουλάκης

Το αυξημένο κόστος στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που καθιστά απαγορευτικές ακόμη και τις ολιγοήμερες διακοπές, αναδεικνύει με ένα βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης

«Σύμφωνα με την Eurostat, οι μισοί σχεδόν Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Ο κ. Μητσοτάκης δεν το γνώριζε. Το γνωρίζουν, όμως, οι πολίτες που βιώνουν τις επιπτώσεις των ολιγοπωλίων: ακρίβεια στην ακρίβεια και υψηλό κόστος ζωής. Ένα από τα πολλά παραδείγματα είναι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Μια Ελλάδα για λίγους είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας κι αυτήν την πολιτική μπορούμε να την αλλάξουμε μαζί», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

@nikos.androulakis

Σύμφωνα με την Eurostat, οι μισοί σχεδόν Έλληνες δεν μπορούν κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Ο κ. Μητσοτάκης δεν το γνώριζε. Το γνωρίζουν όμως οι πολίτες που βιώνουν τις επιπτώσεις των ολιγοπωλίων: ακρίβεια στην ακρίβεια και υψηλό κόστος ζωής. Ένα από τα πολλά παραδείγματα είναι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Μια Ελλάδα για λίγους είναι η πολιτική της ΝΔ κι αυτήν την πολιτική μπορούμε να την αλλάξουμε μαζί.

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ ακτοπλοϊκά εισιτήρια ακρίβεια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark