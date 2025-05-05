Σκέρτσος: Σήμερα παραδίδεται το Kids Wallet, φιλοδοξία να θεσπιστεί το 15ο έτος για την ψηφιακή ενηλικίωση

Με μήνυμα «δίπλα στα παιδιά, απέναντι στη βία» και ορίζοντα 5ετίας προκειμένου να υλοποιηθούν όλα τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν σήμερα, θα λάβει χώρα υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η σύσκεψη της επιστημονικής ομάδας για την αντιμετώπιση της βίας. Πιο αναλυτικά, διαπιστώσεις των πολιτικών που έχουν ήδη εφαρμοστεί έως σήμερα για την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας αλλά ταυτόχρονα προχωρούν σε συγκεκριμένες συστάσεις, μία ομάδα δράσεων και παρεμβάσεων, σε νέα πεδία πολιτικής, θα αφορά η Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση της βίας ανηλίκων που θα παρουσιαστεί στον πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκη, από την ειδική ομάδα που έχει συγκροτηθεί σχετικά, με επικεφαλής την κ. Αρτινοπούλου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επιτροπή επιστημόνων ήδη η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει 138 πολιτικές που αφορούν την αντιμετώπιση πολλών μορφών βίας, ενώ σήμερα θα ανακοινωθούν 29 νέα μέτρα.

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στο ΕΡΤNews τόνισε πως «το πιο εμβληματικό από αυτά τα μέτρα το οποίο θα παραδοθεί σήμερα είναι το Kids Wallet, μία ψηφιακή θυρίδα για όσα παιδιά έχουν κινητό τηλέφωνο να ασκούν οι γονείς τον γονεϊκό έλεγχο», ενώ όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι να θεσπίσουν το «έτος ψηφιακής ενηλικίωσης», όπου τα 15 έτη να οριστούν ως το κατώφλι όπου «ένας έφηβος θα μπορεί μόνος του να κάνει κάποιες επιλογές».

Επιπλέον ο κ. Σκέρτσος σημείωσε πως «η Ελλάδα έχει θέσει το ζήτημα του ψηφιακού εθισμού σε παγκόσμιο επίπεδο», ενώ υπογράμμισε πως «υπάρχουν πολλοί αθέατοι ψηφιακοί κίνδυνοι, τους οποίους πρέπει να αρχίσουμε να κατανοούμε» και προσθέτοντας πως «οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν συγκεντρώσει πολύ μεγάλη δύναμη».

Ο κ. Σκέρτσος επιπλέον τόνισε πως «η βία υπάρχει παντού γύρω μας και πρέπει να είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση», ενώ αναφερόμενος στη βία στα πανεπιστήμια με αφορμή την άγρια επίθεση σε μεταπτυχιακό φοιτητή στη Νομική Σχολή σημείωσε πως «θα έχουν κυρώσεις οι πρυτάνεις εάν δεν κάνουν τη δουλειά τους» σημειώνοντας πως οι Πρυτανικές Αρχές έχουν ρόλο και ευθύνες.

Επιπλέον, σημείωσε πως σήμερα εντός των πανεπιστημιακών χώρων δεν υπάρχει ενεργή κατάληψη και πρόσθεσε πως «δεν μπορεί να μιλάμε για άσυλο που προστατεύει μόνο συγκεκριμένες ιδέες».

Πηγή: skai.gr

