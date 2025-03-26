Νίκος Παπαευσταθίου: Νέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Ο Νίκος Παπαευσταθίου αναλαμβάνει επισήμως νέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα και με το ΦΕΚ με τον διορισμό του που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη

Ο Νίκος Παπαευσταθίου υπέβαλε το πρωί την παραίτησή του από το ΕΚΑΒ μετά από πάρα πολλά χρόνια στα ηνία του φορέα.

Η πολύχρονη εμπειρία του κ. Παπαευσταθίου κρίθηκε από τα υψηλόβαθμα κλιμάκια της κυβέρνησης ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ενόψει και τους καλοκαιριού, οπότε θα απαιτηθούν ιδιαίτερες δράσεις για την προστασία της χώρας από τις πυρκαγιές.

Ποιος είναι ο Νίκος Παπαευσταθίου

Ο Νίκος Παπαευσταθίου γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, πτυχιούχος του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ενώ κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη «Γεωπληροφορική-G.I.S» του Ε.Μ.Π.

Μέχρι το 2004, εργάστηκε σε τεχνικές εταιρείες και τεχνικά γραφεία, συνεργάστηκε με πλήθος φορέων και υπηρεσιών μεταξύ των οποίων Υπουργεία και Δήμους, ενώ μέσω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στελέχωσε για 2 χρόνια την Τεχνική Υπηρεσία και το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάρου. Την περίοδο 1999-2003, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάρου, την οποία και δημιούργησε εξ’ αρχής.

Το 2004 διορίστηκε ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύηςκαι εκπρόσωπος του Υπουργείου σε διυπουργικές ομάδες και επιτροπές (2004–2010) με αντικείμενα μεταξύ άλλων τη διαχείριση επειγουσών καταστάσεων, τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων στο χώρο της υγείας. Το 2004 εως το 2006 ανέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου στο ΕΚΑΒ (ΦΕΚ 279/ΝΠΔΔ/17-11-04, 216/ΝΠΔΔ/1-9-2005) και από το 2006 έως το 2010 ήταν Πρόεδρος του ιδίου φορέα (ΦΕΚ 166/ΝΠΔΔ/15-6-06, 365/ΥΟΔΔ/17-8-07, 365/ΥΟΔΔ/26-8-09).

Από το 2011 έως το 2014 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης», ενός από τα μεγαλύτερα Κέντρα Αποκατάστασης – Αποθεραπείας στη Ν.Α Ευρώπη.

Ο Νίκος Παπαευσταθίου ανέλαβε εκ νέου Πρόεδρος του ΕΚΑΒ το Δεκέμβριο του 2014 (ΦΕΚ 846/ΥΟΔΔ/31-12-2014), ενώ τον Αύγουστο του 2015 διορίστηκε Διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ) του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 600/ΥΟΔΔ/20-8-15) (2014-2019). από το Μάρτιο του 2016, είχε ορισθεί και Γενικός Συντονιστής με αυξημένες αρμοδιότητες για θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων, καθώς και Εθνικός Εκπρόσωπος στην H.S.C της Ε.Ε. (2016) και στο ΝΑΤΟ (2017). Απο το 2019 έως σήμερα που παραιτήθηκε ήταν διοικητής του ΕΚΑΒ.

Έχει χειρισθεί όλες τις περιπτώσεις επειγουσών καταστάσεων και έκτακτων αναγκών των περιόδων που κατέχει τις παραπάνω θέσεις ευθύνης και έχει διακριθεί 3 φορές με εύφημο μνεία για την επιχειρησιακή του δράση σε μεγάλα γεγονότα μαζικών καταστροφών (ναυάγιο «ΣΑΜΙΝΑ», αεροπορικό δυστύχημα HELIOS και καταστροφικές πυρκαγιές Πελοποννήσου 2007).

Πηγή: skai.gr

