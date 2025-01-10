Το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για τα ασφάλιστρα υγείας

Της Δώρας Αντωνίου

Το πρώτο δείγμα γραφής των προθέσεων της κυβέρνησης, όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει για το θέμα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας αναμένεται να δώσει σήμερα από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Οπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο κ. Θεοδωρικάκος αναμένεται να περιγράψει το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί η κυβέρνηση, η οποία, όπως έχει ήδη δηλώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ετοιμάζεται να παρέμβει μέσω του αρμόδιου υπουργείου.

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου αναφέρουν ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να κινηθεί με τρόπο ανάλογο εκείνου με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα των υψηλών τραπεζικών χρεώσεων. Αναμένεται, δηλαδή, σε πρώτη φάση να ζητήσει από τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες να κινηθούν με δική τους πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αποσυμπίεσης των αυξήσεων στα ασφάλιστρα, που έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις. Οπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, από κάποιες διερευνητικές επαφές που έχουν ήδη γίνει, φαίνεται ότι διαμορφώνεται θετικό έδαφος. Εάν, ωστόσο, δεν υπάρξει εθελοντικά από την πλευρά των εταιρειών κάποια ικανοποιητική πρωτοβουλία, τότε η κυβέρνηση θα παρέμβει νομοθετικά, όπως έγινε και με τις τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός είχε μιλήσει από το βήμα της Βουλής για το θέμα των τραπεζών, λέγοντας ότι η κυβέρνηση είχε απευθυνθεί προς τις τράπεζες για να επιλύσουν συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με υψηλές προμήθειες, ακίνητα που διατηρούν στα χαρτοφυλάκια τους κ.λπ., αλλά η αντίδρασή τους δεν ήταν ικανοποιητική. Και είχε προαναγγείλει κυβερνητική παρέμβαση, η οποία ήρθε στο κλείσιμο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, όταν και ανακοίνωσε ο ίδιος τα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένα άτυπο χρονοδιάγραμμα μέχρι περίπου στις 20 Ιανουαρίου για την αντίδραση των ασφαλιστικών εταιρειών.

Στο θέμα των ασφαλίστρων υγείας η σημερινή τοποθέτηση του υπουργού Ανάπτυξης θα γίνει στο πλαίσιο απάντησης σε ερώτηση που κατέθεσε στις 19 Δεκεμβρίου η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται την προσεχή Τρίτη να καταθέσει την τροπολογία που έχει προαναγγείλει για το ζήτημα, οπότε η κυβέρνηση προφανώς και θα επιδιώξει με δικές της κινήσεις να βρεθεί ένα βήμα πιο μπροστά. Το συγκεκριμένο θέμα θα συνεχίσει, ως εκ τούτου,να μας απασχολεί και τις επόμενες ημέρες.

Υπουργικό συμβούλιο

Παράλληλα, στην κυβέρνηση συνεχίζεται ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά. Στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει το γενικό στίγμα των προτεραιοτήτων, ενώ θα παρουσιαστούν το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και του υπουργείου Εσωτερικών για την αποτελεσματικότερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δημοσίου. Επίσης, ερνιαστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων. Πέραν αυτών, θα γίνει ενημέρωση για το πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους από τον Κωστή Χατζηδάκη και εισήγηση για τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης από τον Νίκο Παπαθανάση.

