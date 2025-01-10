Τηλεφωνική συνομιλία Ερντογάν-Μελόνι

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, κατά τη συνομιλία ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ανοικοδόμηση της Συρίας και πιστεύει ότι η άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας με ηγετικό ρόλο της Ιταλίας στη διαδικασία θα ωφελήσει τη διαδικασία.

Συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ιταλίας, περιφερειακά και διεθνή θέματα. Ο τούρκος πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι ο όγκος εμπορικών συναλλαγών της Τουρκίας και της Ιταλίας έφτασε πέρυσι τα 32 δισεκατομμύρια δολάρια, ότι το ποσό μπορεί να αυξηθεί με τη βελτίωση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων και ότι η Τουρκία επιθυμεί την αύξηση της συνεργασίας με την Ιταλία σε πολλούς τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία και στην ενέργεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.