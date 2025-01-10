Τηλεφωνική συνομιλία Ερντογάν-Μελόνι

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, κατά τη συνομιλία ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ανοικοδόμηση της Συρίας και πιστεύει ότι η άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας με ηγετικό ρόλο της Ιταλίας στη διαδικασία θα ωφελήσει τη διαδικασία.
Συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ιταλίας, περιφερειακά και διεθνή θέματα. Ο τούρκος πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι ο όγκος εμπορικών συναλλαγών της Τουρκίας και της Ιταλίας έφτασε πέρυσι τα 32 δισεκατομμύρια δολάρια, ότι το ποσό μπορεί να αυξηθεί με τη βελτίωση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων και ότι η Τουρκία επιθυμεί την αύξηση της συνεργασίας με την Ιταλία σε πολλούς τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία και στην ενέργεια.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.