Υπουργείο Ανάπτυξης: Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής σύνταξης προσχεδίου νόμου για την κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου

Στη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την κωδικοποίηση των διατάξεων του εταιρικού δικαίου προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το εγχείρημα αφορά την κωδικοποίηση του ισχύοντος εταιρικού δικαίου, δηλαδή τη συγκέντρωση σε ένα ενιαίο σώμα κανόνων που σήμερα είναι διάσπαρτοι σε πλήθος νομοθετημάτων και τροποποιήσεων.

Όπως αναφέρει απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος θα συντονίσει το έργο των μελών και την κατάρτιση του προσχεδίου νόμου. Στην επιτροπή συμμετέχουν στελέχη του υπουργείου, νομικοί και εμπειρογνώμονες με ειδίκευση στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο.

Η κωδικοποίηση περιλαμβάνει την εξέταση των διάφορων μορφών εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ κ.ά.) και των νομοθετημάτων στα οποία το υπουργείο Ανάπτυξης είναι συναρμόδιο (ενεργειακή κοινότητα πολιτών, συνεταιρισμός εργαζόμενων, γεωργικοί συνεταιρισμοί, υποκαταστήματα που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, ναυτικές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής κ.λπ.).

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή εντός τριών μηνών θα πρέπει να παρουσιάσει τον οδικό χάρτη (σχέδιο) υλοποίησης της κωδικοποίησης, θέτοντας και χρονικά ορόσημα των παραδοτέων της, ενώ ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου τίθεται στο τέλος του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.