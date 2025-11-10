Σε έντονη αντιπαράθεση εξελίχθηκε η τηλεοπτική παρουσία του Δημήτρη Καιρίδη και του Γιώργου Καραμέρου στο πάνελ του ACTION24, με τη συζήτηση να παίρνει γρήγορα προσωπικό τόνο.
Ειδικότερα, ο βουλευτής της ΝΔ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ όταν, σχολιάζοντας την πορεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι τρέφει «σεβασμό προς τα πολιτικά πτώματα», εννοώντας τον Αλέξη Τσίπρα. Η φράση αυτή πυροδότησε την οργή του Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος τον κατηγόρησε για «υποκρισία» και «έλλειψη σεβασμού», απαντώντας αιχμηρά: «Αυτός είστε όμως».
Συνεχίζοντας, ο Δημήτρης Καιρίδης υποστήριξε πως «όταν ένα κόμμα έχει πέσει στο 18% και έκτοτε έχει διαλυθεί σε πολλά κομμάτια — επτά αν δεν κάνω λάθος — και βρίσκεται σε φάση περιδίνησης με έναν πρώην αρχηγό που έχει παραιτηθεί, αλλά τα στελέχη εξακολουθούν να ομνύουν στο όνομά του, είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα συνοχής».
Απαντώντας, ο Γιώργος Καραμέρος αντέτεινε πως «εμείς βρισκόμαστε στη φάση της ανασύνθεσης, ενώ εσείς είστε σε φάση διάλυσης».
